Ausschuss macht Weg für Grill-Welt frei

So soll die „Grillardor"-Erlebniswelt einmal aussehen.

Politik stimmt dem Verkauf des Grundstücks in Lennep zu. Jetzt geht es an die Detailplanung.

Von Tristan Krämer

Die Mitglieder des Hauptausschusses haben am Donnerstagabend den Weg für die Umsetzung des Großprojektes „Grillardor“ in Lennep freigemacht. Sie stimmten dem Verkauf des derzeit brachliegenden Geländes der ehemaligen Straßenmeisterei an der Ringstraße/Ecke Lüttringhauser Straße zu. Nach RGA-Informationen fiel der Beschluss einstimmig. „Wir freuen uns über dieses positive Signal aus der Politik“, sagt Frederik Kappenstein, der das Projekt gemeinsam mit Arndt Krienen plant.

Wie berichtet wollen die beiden Lenneper auf dem rund 7700 m² großen Gelände nahe der Autobahnabfahrt Blume einen Grillfachhandel mit Gastronomie und Eventfläche sowie Wohnbebauung errichten. Das Investitionsvolumen beträgt mehr als 10 Millionen Euro.

Mit ihrem Konzept wollen Kappenstein und Krienen nach eigener Aussage in einem hochmodernen Gebäudekomplex mit einer Nutzfläche von rund 2270 m² Einkaufen und Erlebnis verbinden.

Eine bis zu 380 m² große Veranstaltungsfläche samt teilweise überdachtem Innenhof soll insbesondere Unternehmen für Messen, Ausstellungen und andere Firmen-Events zur Verfügung stehen.

Nun geht es in die Detailplanung

Auf einem höher gelegenen Plateau sind zwei Wohngebäude mit rund 1500 m² Wohnfläche vorgesehen. Das bestehende Wohnhaus an der Lüttringhauser Straße bleibt erhalten. „Die Entscheidung gibt uns jetzt die Sicherheit, dass wir intensiv in die Detailplanung einsteigen können. Natürlich alles immer in Absprache mit der Stadt“, kündigt Arndt Krienen im Gespräch mit dem RGA an und lobt die Stadtverwaltung für die bisherige Begleitung bei dem Vorhaben.

Für Bau- und Stadtentwicklungsdezernent Peter Heinze bedeutet die Zustimmung des Hauptausschusses zum Verkauf des Grundstücks der alten Straßenmeisterei „einen Meilenstein auf dem Weg zur Verwirklichung des Projekts“.

Gleichzeitig betont der Dezernent aber auch, dass es „noch eine ganze Menge Hausaufgaben zu erledigen“ gebe, bevor auf dem Gelände tatsächlich die Bagger rollen können.

„Das ist ein Meilenstein für das Projekt.“

Peter Heinze, Baudezernent

Nun gehe es darum, gemeinsam mit den Investoren die Details zum Kaufvertrag zu klären und diesen letztendlich abzuschließen, damit der Bauantrag gestellt werden könne. Zudem muss das Bebauungsplan-Verfahren zu Ende gebracht werden. Einen Bebauungsplan, der das Gelände als Mischgebiet für Gewerbe- und Wohnbebauung auszeichnet gibt es schon, nur noch der Satzungsbeschluss muss erfolgen.

Ob der von den Investoren geplante Baustart Frühjahr/Sommer 2019 eingehalten werden kann, ist daher fraglich.