Auschwitz hinterlässt bei Remscheider Schülern beklemmende Gefühle

18 GBG-Schüler haben Polen besucht, um unser Nachbarland besser kennenzulernen. Besonders eingebrannt hat sich der Besuch im Konzentrationslager.

Von Andreas Weber

Nah dran, aber doch weit entfernt. Für viele der 18 Gertrud-Bäumer-Gymnasiasten ist der Projektkurs in der Q1 über die deutsch-polnischen Beziehungen und die Geschichte der beiden Länder eine Annäherung. Lukas Wingenbach (16) stellte wie seine Mitschüler zu Beginn des Schuljahres fest: „Uns war aufgefallen, dass wir nicht viel über Polen wissen. Das Land war für uns der unbekannte Nachbar.“ Viel habe man im Unterricht zuvor nicht über Polen gelernt. Ein Land mit einer leidvollen Geschichte, umgeben von Großmächten, die es immer wieder okkupierten, teilten und seiner Souveränität beraubten.

Polen haben die Kursteilnehmer, allesamt im Geschichts-LK, nun vor Ort kennengelernt. Eine Woche verbrachten sie im März in Auschwitz und Krakau. Dokus, die sie gesehen, Literatur, die sie vorab gelesen hatten, ersetzten nicht die Emotionen, wenn man den Ort unvorstellbaren Schreckens betritt. Simon Watermann (17), Valentin Schell (17) und Kerim Temizyürek (16), die dem RGA über die Reise berichteten, sprechen von den „beklemmenden und bedrückenden Gefühlen“.

Je vier Stunden wurden die GBG-Schüler an zwei Tagen durch das Stammlager und das Vernichtungslager in Auschwitz-Birkenau geführt, das Gesehene danach in Gesprächsrunden aufgearbeitet. Die Stille und friedvolle Atmosphäre in der Gedenkstätte heute lässt vieles surreal erscheinen, sagt Lukas: „Es ist unfassbar, dass hier 900 000 Häftlinge ermordet wurden.“ Auschwitz steht als Synonym für den Holocaust. Und dieser wurde noch einmal begreifbarer, als der Projektkurs mit seinen Lehrern Peter Stanic und Sebastian Laule im zweiten Teil ihrer Bildungsreise eine der letzten Zeitzeuginnen kennenlernten.

Eine Auschwitz-Überlebende erzählt ihnen von Zuständen im Lager und Experimenten an Kindern

Im jüdischen Viertel in Krakau trafen sie Lidia Maksymowicz zu einem fast zweistündigen Austausch, übersetzt von einer Dolmetscherin. Die heute 82-Jährige war drei Jahre alt, als sie mit ihrer Mutter, einer politisch Verfolgten, aus Minsk nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurde.

+ Die Projektkurs-Teilnehmer Kerim Temizyürek (v.l.), Lukas Wingenbach, Simon Watermann und Valentin Schell berichteten von eindringlichen Erlebnissen. © Roland Keusch

Im Januar 1945 wurde sie von der Mutter getrennt, die auf einen Todesmarsch geschickt wurde. Manche Bilder sind noch da bei ihr, wie sie die Nummer 70072 eintätowiert bekam, die sie bis heute trägt, wie sie im Kinderlaboratorium des Dr. Josef Mengele missbraucht wurde. Kein Kind, so wird später festgestellt, hat die Hölle von Auschwitz so lange überlebt wie sie. Von Dezember 1943 bis zur Befreiung am 27. Januar 1945.

Maksymowicz ist eine der prominenten Überlebenden. Sie erzählte den Remscheidern auch davon, wie sie von einem Ehepaar in Oswiecim (Auschwitz) aufgenommen und adoptiert wurde. Die Mutter, von der Lidia glaubte, sie sei tot, fand sie 1961 über das Rote Kreuz wieder. „Das erste Zusammentreffen von Mutter und Tochter ist in der Sowjetunion als mediales Ereignis inszeniert worden“, nahmen die Schüler von der Zeitzeugin mit.

An Themen für die Projektarbeit mangelt es im Kurs nicht

Wer vorher nicht gewusst hatte, welchem Thema er sich in der acht- bis zwölfseitigen Projektarbeit widmet, die jeder abliefern muss, wurde in Polen fündig. Lukas Wingenbach wird seine über Amon Göth schreiben, den Lagerkommandanten von Plaszow, einem Vorort von Krakau. Der österreichische SS-Hauptsturmführer besaß als Sadist und Schlächter einen unheilvollen Ruf, wurde 1946 in Polen für seine Verbrechen gehängt.

Die Tour

Die einwöchige Bildungsreise nahmen alle Mitfahrer als wichtige Erfahrung mit. Die Tour wurde vom Land NRW und der Sanddorf-Stiftung mit erheblichen Mitteln unterstützt.