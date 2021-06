Ausbildung steigert Verdienst

Abschlussprüfung

Stehen vor der Abschlussprüfung: Bianca Westphal, Annette Heinemann, Meral Yilmaz, Nadine Peters, Claudia Orth, Lucie Vanova, Barbara Sofia Poyatos (es fehlt Vanessa Basic); auf dem Foto sind auch Sabine Schmidt und Kursleiterin Eugenie Keller.

Acht Hauswirtschafterinnen machen am Berufskolleg ihren Abschluss.

Von Andreas Weber

Acht von 16 haben durchgehalten und den ersten Teil ihrer Abschlussprüfung absolviert. Die Teilnehmerzahl beim Lehrgang zur staatlich geprüften Hauswirtschafterin am Käthe-Kollwitz-Berufskolleg (KKB) halbierte sich binnen eines Jahres. Umzug, Krankheit, vor allem der Arbeitsaufwand angesichts der familiären Umstände sorgten dafür, dass viele Frauen aufgaben. „Ursprünglich ist die Ausbildung gedacht gewesen für Mütter, die Kinder groß ziehen, aber beruflich noch nicht Fuß gefasst haben“, meint Kursleiterin Eugenie Keller.

Die Erfahrung lehrt, dass gerade Alleinerziehende einknicken. 13 Lernfelder deckte der Kurs ab. Donnerstags von 8 bis 16 Uhr und einmal monatlich samstags traf sich der Kurs im KKB zur Stoffvermittlung über hauswirtschaftliche Versorgung und Betreuung.

Das Kolleg stellt mit seinem Angebot die Hauswirtschaft auf professionelle Füße. Vom Nähen über Speisenherstellung, Grundreinigung, Ernährungslehre, Pflanzenkunde und Hintergrundwissen über Betriebswirtschaft zieht sich das durchaus anspruchsvolle Programm. „Es ist nicht mit einem Schultag getan, auch zuhause muss nach- und vorgearbeitet werden. Es ist viel Stoff für ein Jahr“, bilanziert Annette Heinemann, die bei der katholischen Familienbildungsstätte Wuppertal beschäftigt ist. Wie alle anderen, absolviert sie den Kurs berufsbegleitend.

Beschäftigt sind die Damen bei Die Verlässliche, im Haus Clarenbach oder bei der Arbeit Remscheid. 420 Euro haben die Teilnehmerinnen für das komplette Jahr bezahlt, in der berechtigten Hoffnung, dass die Zusatzqualifikation ihren Marktwert, mithin ihren Verdienst steigert. Am 2. Mai fand ihre schriftliche Prüfung statt, am 28./29. Juni folgt der praktische Teil vor der Landwirtschaftskammer.

Für den Folgekurs 2018/19, der nach den Sommerferien beginnt, haben sich bislang nur sechs Interessenten gemeldet. Weitere zehn werden benötigt. „16 ist die Mindestzahl, die uns von Düsseldorf vorgeschrieben wird“, meint Sabine Schmidt, Bildungsgangsleiterin der Ausbildungsvorbereitung am KKB.

Anmeldungen nimmt das Kolleg an der Freiheitstraße 146 bis zum 30. Juni unter 78 20 63 (Schmidt) entgegen. Für den einjährigen Lehrgang kann man sich auch über das Internet „www.schueleranmeldung.de“ einloggen.