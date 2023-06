Ausbildung: Noch viele freie Stellen

Remscheid. Kurz vor dem Start des neuen Ausbildungsjahres sind noch zahlreiche Stellen unbesetzt.

Darauf weist die Bergische Industrie- und Handelskammer (IHK) nun in einer Pressemitteilung hin. Ob Industriekaufmann, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachinformatiker, Kaufmann für Büromanagement, Industriemechaniker oder Zerspanungsmechaniker – die Auswahl sei vielfältig.

Damit Betriebe und Bewerber zusammenfinden, bietet die IHK jetzt eine Ausbildungshotline an. Unter Tel. 0202-2490-833 werden täglich Fragen zum Thema Ausbildung beantwortet. Das Angebot richtet sich nicht nur an Jugendliche, sondern ausdrücklich auch an kleine und mittlere Unternehmen, die ausbilden möchten und Hilfe bei der Besetzung benötigen. Beiden Gruppen ist zudem möglich, ihre Anliegen auch per E-Mail vorzubringen. -böh-

ausbildungsplatz@bergische.ihk.de