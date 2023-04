Maikirmes öffnet am Freitag

Auf dem Schützenplatz herrscht schon reger Betrieb. Hier stehen bald Autoscooter, Karussels und mehr.

Remscheid. Am Freitag ist es soweit: Die beliebte jährliche Maikirmes des Remscheider Schützenvereins öffnet bis zum 7. Mai wieder ihre Pforten für alle Fans von Karussell, Autoscooter und Co. Stephan Bauer ist einer der diesjährigen Schausteller, die seit Mitte der Woche ihre Fahrgeschäfte für die Eröffnung am Freitag, 28. April, um 14 Uhr vorbereiten.

Neben Bauers „Babyflug“ sind 16 weitere Fahrgeschäfte für Jung und Alt aufgebaut. Hinzu kommen zahlreiche Getränkestände, Imbissmöglichkeiten und Spielgeschäfte wie Dosenwerfen oder Entchenangeln. An den zwei Samstagen im Veranstaltungszeitraum kommen durch die Firma Nico auch Liebhaber von Feuerwerk auf ihre Kosten. Am Mittwoch, 3. Mai, findet zudem ein Familientag statt, an dem ein ermäßigter Eintritt zu den Fahrgeschäften angeboten wird.