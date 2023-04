Auf diese Veranstaltungen kann sich Remscheid freuen

Von Kirmes über Feierabendmarkt, Deutscher Meisterschaft im Fallschirmspringen bis Christopher Street Day.

Remscheid. Ostermarkt und Ostertrödel sind Geschichte. Als nächstes steht die Frühjahrskirmes der Remscheider Schützen im Veranstaltungskalender. Vom 28. April bis 7. Mai drehen sich die Karussells auf dem Schützenplatz. Die Sommerkirmes folgt an gleicher Stätte vom 30. Juni bis zum 4. Juli.

Danach ist das Park-Food-Festival an der Reihe. Das stand zwar auf der Kippe, doch: „Wir haben dafür einen neuen Partner gefunden“, berichtet Inga Schumacher, Leiterin des Stadtmarketings im Team von Sascha Hilverkus. Bis 2022 hatte der Lüttringhauser Gastronom Markus Kärst zahlreiche Anbieter mit ihren Foodtrucks im Stadtpark zusammengeführt. Dann trennte er sich von der Veranstaltung. Inga Schumacher will das Konzept in neuer Konstellation fortführen. Der Termin steht schon einmal: Vom 12. bis zum 14. Mai darf im Stadtpark wieder geschlemmt werden.

Am 28. und 29. Mai ist Pfingsttrödel in der Hindenburgstraße. Auch bei wechselhaftem Wetter dürfte es wieder voll werden. Die Trödelmeile ist ein echter Publikumsmagnet nicht nur für Schnäppchenjäger.

Seine Premiere erlebt in diesem Jahr der Feierabendmarkt in Lennep. An den Donnerstagen, 25. Mai, 15. Juni, 20. Juli und 31. August gibt es Livemusik und Spezialitäten. Das Angebot ist breit gefächert und reicht vom Hutsalon Bollmann bis zur Bergischen Gewürzmanufaktur, von Neuhaus Orchideen bis hin zum Cocktailservice der Knallfabrik.

Jeden Sonntag im Sommer gibt es Programm im Stadtpark

Auf diesen Remscheider Sommer freuen sich vor allem Familien mit Kindern. In den Ferien von Juni bis August gibt es wieder an jedem Sonntag etwas zu hören, zu sehen und mitzumachen in der Konzertmuschel im Stadtpark.

Beim Kappenformationsspringen bilden Fallschirmspringer mit ihren geöffneten Schirmen Formationen. Die Deutsche Meisterschaft in dieser außergewöhnlichen Sportart soll vom 18. bis zum 20. August in Remscheid stattfinden.

Fest steht die Neuauflage des EWR-Firmenlaufs. Für den 24. August sind erneut alle Belegschaften der Remscheider Unternehmen zur Laufrunde durch den Stadtpark eingeladen. Bei der dritten Auflage der Großveranstaltung, die das Miteinander in den Betrieben fördert, werden wieder weit über 1000 Starter erwartet.

Am 3. September ist dann Tag der Vereine. Er wird auf der oberen Alleestraße und auf dem Theodor-Heuss-Platz stattfinden.

Noch eine Premiere ist für den 16. September in Planung. Erstmals soll in Remscheid ein Christopher Street Day begangen werden. Wie in den Metropolen wird ein buntes Fest ein Zeichen gegen die Ausgrenzung und Diskriminierung von Homo- und Bisexuellen sowie transgender und intersexuellen Menschen gesetzt werden.

Die Arbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit in Remscheid (Agot) steckt den Rahmen der Veranstaltung ab. Der Christopher Street Day, kurz CSD, erinnert an das Aufbegehren von sexuellen Minderheiten gegen Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street am 27. Juni 1969.