Auf Arbeitslosigkeit folgt ein Job bei der Stadt

Nach Jahren der Arbeitslosigkeit folgte ein unbefristeter Vertrag bei der Stadt. Durch ein Förderprogramm wurde es möglich.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Nach Jahren der Arbeitslosigkeit haben sie eine Perspektive bei der Stadtverwaltung gefunden: Emine Uzun hat viel Freude bei ihrer Arbeit im Stadtteilbüro Rosenhügel, wie sie sagt. Marcel van Berk kümmert sich um das Röntgen-Stadion. Seine Kollegen Markus Korten, Hökumda Kocak sowie Paula Duran hegen und pflegen andere Sportstätten Remscheids. Die Beschäftigten stehen bei der Stadtverwaltung für fünf Jahre in Lohn und Brot – und haben nun nach einem Beschluss des Stadtrats die Chance auf eine dauerhafte Beschäftigung, weil sie sich bewährt haben.

Sie zählen zu 22 Arbeitnehmern, die bei der Stadt Remscheid durch gezielte Förderung einen Weg ins Berufsleben finden. Ihnen steht ein Coach vom Jobcenter zur Seite und hilft mit Rat und Tat, wenn es mal nicht so läuft wie erhofft. Die Beschäftigten sind dabei sozialversicherungspflichtig beschäftigt und können sich fortbilden. Den Lohn zahlt das Jobcenter – in den ersten zwei Jahren zu 100 Prozent, danach muss schrittweise der Arbeitgeber Teile des Gehalts übernehmen, in diesem Fall also die Stadt.

Dass dieses Konzept in Remscheid für zahlreiche Menschen zur Erfolgsgeschichte wurde, erfuhr gestern Daniel Terzenbach. Der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit schaute in der Sporthalle Neuenkamp vorbei, um Menschen kennenzulernen, denen das Förderprogramm hilft, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen. Ein sperriger Begriff verbirgt sich hinter diesem Prinzip: Teilhabechancengesetz.

Nur in ganz wenigen Fällen klappte die Eingliederung ins Berufsleben nicht

„Es ist eine der wichtigsten Instrumente in der Arbeits- und Sozialpolitik der letzten 15 Jahre“, erklärte der Gast, der zur Leistungsebene der Bundesagentur zählt. Ein großer Teil der 40.000 Langzeitarbeitslosen, die seit 2019 an dem Programm teilgenommen haben, hätten den Wiedereinstieg ins Berufsleben geschafft – durch die Mischung aus Förderung, Bildung und Wertschätzung. Nur in wenigen Fällen habe das Ganze bei der Remscheider Verwaltung nicht geklappt, sagte Domingo Estrany Dressler von der Stadt Remscheid. „Zuweilen stimmte das Menschliche nicht, manchmal waren die Mitarbeiter überfordert“, blickt er auf Kollegen zurück, die über das Jobcenter auf das Angebot der Stadt aufmerksam wurden.

Die Stadt ist bei dem Förderprogramm nicht der einzige Arbeitgeber, wie Sven Heidkamp, Leiter des Jobcenters, anführte: „Dazu zählen ganz unterschiedliche Träger, wie etwa Arbeit Remscheid, aber auch 14 gewerbliche Unternehmen.“ 176 geförderte Stelle seien seit 2019 entstanden.

Das Jobcenter hofft, dass die Fördermittel in Zukunft nicht gekürzt werden

Die Fortführung dieser und anderer Instrumente im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit sind aber naturgemäß von Geld abhängig, die vom Bund zur Verfügung gestellt werden. Und bei diesem Thema wurde es in der Sporthalle Neuenkamp durchaus politisch. „Es ist viel besser, Arbeit zu finanzieren, als Arbeitslosigkeit“, hob Sozialdezernent Thomas Neuhaus hervor, der die Forderung von Daniel Terzenbach unterstützte, dass die Mittel für die Eingliederung Langzeitarbeitsloser keinesfalls im kommenden Bundeshaushalt gekürzt werden dürften. „Was viele nicht wissen: Nicht die Bundesregierung entscheidet über den Haushalt, es sind die Parlamentarier. Die Regierung kann nur Vorschläge machen“, warb der Vorstand der Bundesagentur um Rückhalt für die Debatte, die im Herbst geführt wird. Eine Kürzung um zehn Prozent, so Jobcenterchef Heidkamp, würde in etwa dem entsprechen, was seiner Behörde für Leistungen aus dem Teilhabegesetz pro Jahr zur Verfügung stehen. 1,9 Millionen gäbe es weniger im Budget. Das heißt: Bei dieser und anderen Fördermaßnahmen müsste er den Rotstift ansetzen.

Dabei brauchen seine Mitarbeiter, wie am Rande des Treffens verlautet, vor allem eines: Planungssicherheit – zum Beispiel darüber, welche Qualifizierungsmaßnahmen sie künftig anbieten können. Der Gast aus der Bundesagentur zollte ihnen Lob: „Das Remscheider Jobcenter“, stellte Terzenbach fest, „ist sehr innovativ.“

Jobcenter

Informationen über das Förderprogramm und weitere Eingliederungshilfen gibt es im Remscheider Jobcenter, Bismarckstraße 8-10,

Tel. 02191-95180, oder im Internet: www.jobcenter-remscheid.de.