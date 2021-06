Auch im Umland geht es richtig jeck zu

Karneval

+ © Hans-Dieter Schmitz (Archiv) Rä-Te-Ma-Teng in Hückeswagen: Hier fliegt die Kuh. © Hans-Dieter Schmitz (Archiv)

Der RGA bietet für Narren einen Überblick über die Karnevalszüge in der Nachbarschaft.

Von Daniel Dresen und Hans-Peter Meurer

Radevormwald: Sonnabends sind die Jecken unterwegs

Bereits an Karnevalssamstag, 10. Februar, geht es in Radevormwald hoch her. Die Erste Große Radevormwalder Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß (RKG) veranstaltet ihren traditionellen Zug durch die Innenstadt. Um 14.11 Uhr rollt der Zug vom Festplatz an der Uelfestraße los über Neu- und Blumenstraße in Richtung Innenstadt.

Knapp unter 20 Gruppen werden erwartet. Dabei hat jede von ihnen ihr eigenes Motto. Fest zugesagt haben die RTV-Damen, die evangelische Jugend, die Karnevalsgesellschaft Rua Kapaaf mit dem Neye-Express, Vertreter der häuslichen Krankenpflege, die Kolpingfamilie sowie Gruppen der Stadtwerke und der Feuerwehr.

Wermelskirchen: Dabringhausen ist das Epizentrum

Am 12. Februar zieht der Rosenmontagszug durch Dabringhausen. Gegen 10.30 Uhr macht er sich vom Höferhof (Aldi-Parkplatz) auf und führt über die Altenberger Straße durch den Dorfkern, macht im Bereich Ringstraße/Gartenfeld einen kurzen Halt und kehrt über die Südstraße in entgegengesetzter Richtung noch einmal auf die Altenberger Straße zurück. Der Rosenmontagszug löst sich schließlich in Höhe des Dorfparks auf.

+ Ein rot-weißes Farbenmeer erwartet die Narren in Rade. © Michael Sieber (Archiv)

Drei Stunden soll das jecke Treiben dauern. Der Festausschuss Dabringhausen rechnnet mit 25 Teilnehmergruppen, die sich aus Wagen und Fußgruppen zusammensetzen.

Hückeswagen: Vorm Schloss regnet es Kamelle nieder

Beim „Rä-Te-Ma-Teng“, dem Rosenmontagszug in der Schloss-Stadt belustigen 15 Gruppen mit rund 200 Teilnehmern die Narren am Straßenrand, teilt Organisator Holger Schmidt von der Kolpingfamilie mit. Um 13.11 Uhr startet der Zug vom Parkplatz Wupperaue aus. Gegen 14.11 Uhr fahren die Jecken zweimal durch die Innenstadt.

Vorm Schloss prasselt schließlich der traditionelle „Kamelleregen“ auf die Karnevalisten nieder. Unter einem einheitlichen Motto stehe der Zug nicht. „Dieses Jahr werden die Kolpingjugend und die Bürgerinitiative das Thema Schulinfrastruktur aufgreifen“, verrät Organisator Schmidt. Das ganze Karnevalsspektakel wird rund zwei Stunden dauern. In diesem Jahr neu dabei sind neben der bereits erwähnten Bürgerinitiative die Foodsaver.

Solingen: OB Kurzbach fährt wieder im Zug mit

+ De Zoch kütt: Die Veranstalter des Rosenmontagszugs in Dabringhausen rechnen in diesem Jahr mit 25 Teilnehmergruppen. © Roland Keusch (Archiv)

Für den Rosenmontagszug in der Solinger Innenstadt werden je nach Wetterlage wieder zwischen 40 000 und 60 000 Besucher erwartet.

Der Umzug wird etwa anderthalb Stunden dauern und – wie gewohnt – um 14.11 Uhr am Birkenweiher starten. 16 Festwagen sind eingeplant. Sie werden vornehmlich von den Karnevalsvereinen besetzt. Es gibt auch Vereine und Privatgruppen, die sich mit geschmückten Wagen beteiligen werden. Fest gebucht haben 20 Fußgruppen, darunter jecke Nachbarschafts- und Jugendgruppen, Großfamilien, Sportvereine sowie Kindertagesstätten. Angemeldet hat sich – wie schon im vergangenen Jahr – auch Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) mit einem Festwagen. In diesem Jahr wird allerdings keine Schule am Umzug teilnehmen.

Vorsitzender des Festausschusses Solinger Karneval, Joachim Junker: „Offensichtlich besteht an den Schulen und in deren Lehrerschaft wenig Interesse daran, das Kulturgut Karneval in unserer Stadt zu fördern.“

WIPPERFÜRTH TRADITION In Wipperfürth wird am Karnevalssonntag gefeiert. Am 11. Februar kommt der Karnevalszug der Narrenzunft Neye um 12.11 Uhr in der Neyesiedlung ins Rollen. Wie in den vergangenen Jahren werden sich zwischen 30 und 40 Gruppen, gemischt aus Fußtruppen, Wagen und Musikvereinen, durch die Neyesiedlung und die Wipperfürther Innenstadt schlängeln, teilt Zugleiter Klaus Pusch mit.

Vier Blaskappellen und Musikzüge sind traditionell mit dabei: „De Waaghalzen“, die bekannte Blaskapelle aus Solingens Partnerstadt Gouda, die „Sound Trumpets Wuppergold“, die „Rheinischen Jecken“ aus Düsseldorf sowie ein Kölner Musikkorps. Für behinderte Menschen gibt es eine besonders geschützte Zone auf der Goerdelerstraße in Höhe des Schachbretts an den Clemens-Galerien.