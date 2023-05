Auch Remscheider Apotheker legen ihre Arbeit nieder

Henning Denkler weist auf den Protesttag hin. Am 14. Juni bleiben Apotheken in Remscheid geschlossen.

Remscheider beteiligen sich am 14. Juni an dem bundesweiten Protesttag.

Remscheid. Kunden der Remscheider Apotheken müssen sich darauf einstellen, am Mittwoch, 14. Juni, vor verschlossenen Geschäften zu stehen. Anlass ist ein Protesttag, bei dem die Inhaber auf unterschiedliche Probleme in ihrer Branche hinweisen.

Nicht nur die Lieferengpässe diverser Medikamente und die zunehmende Bürokratie machten ihnen das Leben schwer: Auch die wirtschaftliche Situation werde immer schwieriger, sagt Henning Denkler, Sprecher des Remscheider Apothekerverbands: „Das Image von vor 30 Jahren, wonach wir uns locker den dritten Porsche leisten konnten, ist lange, lange vorbei.“ Im Gegenteil: Für massive Kostensteigerungen – etwa beim Personal, den Mieten und der Energie – fehle längst der finanzielle Ausgleich.

Auf 80 Prozent der Umsätze beziffert Denkler die Summe aller Rezepte, die bei den Apotheken nach einer entsprechenden Verordnung des Arztes eingereicht werden. Seit etlichen Jahren erhalten die Pharmazeuten dafür eine Pauschale, die nicht auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst worden sei und auf dem gleichen Niveau verharrt: 8,35 Euro bekommen die Apotheker pro Medikament. Davon mussten sie bis zuletzt 1,78 Euro an die gesetzlichen Krankenkassen abgeben. „Diese Zwangsrabattierung wurde nun auf zwei Euro angehoben. Das hat das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht“, schildert Denkler die Stimmungslage seiner Kollegen, die nicht einsehen, warum ausgerechnet sie den finanziell gebeutelten Krankenkassen aus der Patsche helfen sollen.

Lesen Sie auch Mangel an Medikamenten in Apotheken Mangel an Medikamenten in Apotheken Legales Cannabis? Das sagen die Apotheker Legales Cannabis? Das sagen die Apotheker

Der Gesetzgeber hat dies zwar auf zwei Jahre, bis zum 31. Januar 2025, befristet. Dennoch stelle dies eine Belastung dar, die nicht mehr zumutbar sei. Sie könnte zu einem weiteren Geschäftssterben beitragen. 18 Apotheken zählt Denkler im Remscheider Verbund. Vor zwei Jahrzehnten seien es fast doppelt so viele gewesen. Eine Ursache sei dabei auch der Fachkräftemangel. „Es wird immer schwieriger, qualifiziertes Personal zu finden“, bedauert der Apothekensprecher, der bereits eine Konsequenz zog und die Regenbogen-Apotheke an der Alleestraße schloss.

Ein Notdienst wird eingerichtet

Wie viele seiner Remscheider Kollegen an dem bundesweiten Protesttag teilnehmen und ihre Läden geschlossen halten, könne er noch nicht genau beziffern. „Die Solidarität ist jedenfalls sehr groß“, erklärt Henning Denkler.

Ein Notdienst sei eingerichtet – turnusgemäß sei die Apotheke im Allee-Center an diesem Tag an der Reihe. Sie werde, kündigt er an, aber auch nur den Notdienstschalter öffnen.