Doppelhaushalt: CDU und WiR stimmen zu - Linke, Pro Remscheid und Bettina Stamm nicht

Trotz Kritik an Corona- und Ukraine-Konten.

Remscheid. Die CDU (mit Ausnahme von Dietmar Volk) und die Wählergemeinschaft WiR in Remscheid stimmten ebenfalls für den Doppelhaushalt 2023/2024. Dabei machte Fraktionschef Markus Kötter (CDU) deutlich, dass der Finanzplan angesichts der Nebenkonten, auf denen die Folgekosten von Corona und des Ukraine-Kriegs gebucht werden, nicht ehrlich sei.

„Dieser Haushalt ist schlecht. Er besteht aus Tricksen und Täuschen. Aber es gibt für uns keine Alternative, als uns in den Dienst der Sache und der Stadt zu stellen.“ Die Zustimmung der CDU wurde möglich, indem die geplante Erhöhung der Grundsteuer deutlich abgemildert wurde. Statt auf einen Hebesatz von 800 steigt die Bemessungsgrundlage von 620 auf 685 Punkte an. Markus Kötter rief dazu auf, „viel ambitionierter bei der Gewerbeflächenpolitik“ zu werden. „Und wir müssen endlich mit der Revitalisierung unserer Innenstadt vorankommen. Hier fehlt es offenkundig vielleicht nicht am Willen, aber am Können“, zeigte er sich unzufrieden über die Entwicklung an der Alleestraße. Mit Blick darauf, dass die CDU weder in Remscheid noch im Bund die Politik „groß mitgestalten kann“, habe seine Fraktion auf umfangreiche Anträge zum Haushalt verzichtet. Diese wären nur für die Galerie gewesen. Offenbar kam die Ampel-Mehrheit aber bei Gesprächen einigen CDU-Ideen entgegen: „Ein paar Straßensanierungen, Förderung von Wohnbauflächen, im Bedarfsfall Zuschuss für das Schulessen und ein Servicetag der Verwaltung in Lüttringhausen“, nannte Kötter Beispiele.

+ Waltraud Bodenstedt begrüßt Investionen. © Roland Keusch

Waltraud Bodenstedt (WiR) verlieh ihrer Freude Ausdruck, dass Remscheid nun doch nicht in die Top-Liste der Städte mit den höchsten Grundsteuersätzen aufgestiegen sei. Sie könne nicht alle Begleitanträge mittragen, dem gesamten Haushaltskonzept stimmte sie dennoch zu – mit dem klaren Bekenntnis zu Investitionen, wie etwa Aus- und Umbau von Schulen und Schaffung von Kita-Plätzen.

Kritik an Großprojekten und an der Einstellung von mehr als 100 Verwaltungsmitarbeitern

Auf Ablehnung stieß die Finanzplanung bei den Fraktionen von Linkspartei und Pro Remscheid sowie bei Bettina Stamm, die Echt Remscheid im Rat vertritt.

Brigitte Neff-Wetzel (Die Linke) forderte, den Fokus eindeutig auf die Schaffung neuer Kita-Plätze sowie auf die Schulen zu richten. Dass dafür 197 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, sei positiv. „Trotz dieser enormen Summe: Es wird nicht reichen“, erklärte sie über die Herkulesaufgaben, die unter anderem steigende Schülerzahlen und zusätzliche Rechtsansprüche von Eltern mit sich bringen – etwa bei der Nachmittagsbetreuung in den Grundschulen.

Deshalb gelte es, „Leuchtturmprojekte“ auf den Prüfstand zu stellen – etwa den Rathausanbau und die Sanierung des Freibads Eschbachtal. „Wir sind nicht gegen ein familienfreundliches Bad.“ Angesichts einer Kostensteigerung von 14 auf 32 Millionen Euro müsse die Investition aber ebenso hinterfragt werden wie der Rathausanbau, der zumindest verschoben werden solle.

So wie die Linken sieht Bettina Stamm auch dabei offene Fragen – etwa welche renovierungsbedürftigen Gebäude der Stadt durch den neuen Anbau veräußert und abgemietet werden und in welcher Höhe Kosten eingespart werden können. Auch sei es bedenklich, dass über 30 Millionen Euro in ein Freibad investiert werden sollen, das gerade einmal drei Monate im Jahr geöffnet sei. Auch dazu fehle eine detaillierte Kostenaufstellung.

André Hüsken von Pro Remscheid kritisierte, dass „Bürger zitronengleich ausgepresst würden“, wie er mit Blick auf die Grundsteuererhöhung anmerkte. Dabei spannte er einen Bogen zur Einstellung von über 100 Mitarbeitern, die unter anderem das Team im Ausländeramt und beim Bürgerservice verstärken. Diese Entscheidung wurde noch vor den Haushaltsberatungen getroffen. „Es ist erbärmlich, dass Menschen monatelang auf einen Termin im Einwohnermeldeamt warten müssen“, stellte er fest. Eine Wende zum Besseren könne er durch das zusätzliche Personal nicht feststellen.