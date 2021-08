Arbeitsmarkt schwächelt am Jahresende

Beschäftigung

Die Entwicklung im bergischen Städtedreieck stellt sich aber nach wie vor positiv dar.

Von Michael Kremer

Der Arbeitsmarkt hat sich im laufenden Jahr in den drei bergischen Großstädten relativ einheitlich entwickelt: Positiv sei laut Martin Klebe, Leiter der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal, „dass die Beschäftigung weiterhin zugenommen und die Zahl der arbeitslosen Menschen abgenommen hat“. Besonders erfreulich sei, dass junge Menschen und Langzeitarbeitslose in besonderem Maße vom Beschäftigungsboom profitieren konnten.

Problematisch bleibe der hohe Anteil von ungelernten Arbeitslosen. Etwas getrübt werde der Blick auf die Entwicklung dadurch, dass „der Arbeitsmarkt im bergischen Städtedreieck in den letzten drei Monaten an Schwung verloren hat“, resümiert Klebe. Gleichwohl habe die Arbeitslosigkeit im Städtedreieck den niedrigsten Stand seit zehn Jahren erreicht.

Gleichzeitig sei die Zahl der Beschäftigten im gleichen Zeitraum weiter gestiegen: in Remscheid um 2,6 Prozent auf 45 196, in Solingen um 3,1 Prozent auf 53 317 und in Wuppertal um 2,0 Prozent auf 125 731. So waren Ende März in den drei bergischen Städten 224 238 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt.

Die Beschäftigung sei damit im Vergleich zum vergangenen Jahr um 5240 Menschen oder 2,4 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Jahr 2014 sind sogar 16 906 Personen oder 8,2 Prozent mehr beschäftigt. „Die Beschäftigung ist damit erheblich stärker gestiegen als um die 5700 Personen, um die die Arbeitslosigkeit seitdem gesunken ist“, erklärt Klebe. Für das kommende Jahr geht er davon aus, „dass sich der Abbau der Arbeitslosigkeit und der Aufbau der Beschäftigung verlangsamen wird, auch wenn der Arbeitsmarkt noch in einer robusten Verfassung ist“.

Zudem werde die Qualifizierung von Arbeitslosen und Geringqualifizierten ein wichtiger werdendes Handlungsfeld. Die Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal werde deshalb im kommenden Jahr ihre Investitionen in diesem Bereich noch einmal erhöhen.

Jugendarbeitslosigkeit in Remscheid auf Tiefststand

Trotz der relativ einheitlichen Entwicklung in den drei Städten gibt es in einzelnen Bereichen große Unterschiede. Dies betreffe insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit. Im Jahresschnitt waren in Remscheid 398 junge Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das einen Rückgang um 75 (15,9 Prozent). „In den vergangenen zehn Jahren war die Zahl der jungen Arbeitslosen nie geringer“, sagt Klebe. In Solingen stellt sich die Situation weniger positiv dar: 743 junge Menschen waren dort im Jahresdurchschnitt arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das zwar einen Rückgang um 76 (9,3 Prozent). Es gab aber auch schon mal bessere Zeiten: Die Jugendarbeitslosigkeit war im Jahr 2011 mit 670 jungen Arbeitslosen in Solingen am geringsten.

Lesen Sie auch: Bayer-Betriebsrat in Wuppertal erwartet „harte Auseinandersetzung“

Ein großer Unterschied zwischen den Arbeitsmärkten in Solingen und Remscheid ergibt sich auch bei den Pendlern: In der Klingenstadt gibt es mehr Aus- als Einpendler. Insgesamt besteht ein Überschuss von 8162 Auspendlern.

ARBEITSMARKT BESCHÄFTIGTE Von den aktuell 45 196 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Remscheid sind 58,1 Prozent männlich und 85,5 Prozent Deutsche. 4159 Beschäftigte (9,2 Prozent) sind jünger als 25 Jahre. Die 25- bis 55-Jährigen stellen mit 31 185 (69 Prozent) den größten Anteil. 9305 Beschäftigte (20,6 Prozent) sind zwischen 55 und 65 Jahre alt, 541 (1,2 Prozent) sind älter als 65 Jahre. Mit 26 083 (57,7 Prozent) stellen die Fachkräfte die größte Gruppe, gefolgt von ungelernten Helfern (8539).

Die meisten von ihnen fahren täglich in den Kreis Mettmann, nach Düsseldorf, Wuppertal und Köln zur Arbeit – aber auch nach Remscheid. Dort haben 1680 Solinger einen Arbeitsplatz gefunden. In umgekehrter Richtung kommen zwar 1722 Remscheider zur Arbeit nach Solingen, generell ist Remscheid aber eine Einpendler-Stadt. In Relation zu den Auspendlern, die es vor allem nach Wuppertal und in den Rheinisch-Bergischen Kreis zieht, gibt es einen Überschuss von 4140 Einpendlern. Die meisten kommen aus Wuppertal, dem Rheinisch-Bergischen- und dem Oberbergischen Kreis. Auf dem vierten Platz folgt Solingen.

In beiden Städten ist die Herstellung von Metallerzeugnissen nach wie vor die beschäftigungsstärkste Branche. Dort gibt es in Solingen bei einem Zuwachs von 1,3 Prozent 7785 Arbeitsplätze. In Remscheid gab es in dieser Branche einen Zuwachs um 2,0 Prozent, wodurch mit einer Gesamtzahl von 7680 Arbeitsplätzen nahezu der Stand der Stadt Solingen erreicht wurde.