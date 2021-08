Arbeitslosigkeit sinkt im Februar um 2,5 Prozent

Arbeitsmarkt

Entgegen des üblichen Trends im Wintermonat Februar ist die Arbeitslosigkeit im Bergischen Städtedreieck in diesem Jahr gesunken. Die Agentur für Arbeit führt das auf die vergleichsweise milden Temperaturen zurück.

„Im Wintermonat Februar erwarte ich üblicherweise nur leichte Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt, damit meine ich einen zweistelligen Anstieg oder Rückgang so wie es ihn auch in den letzten Jahren gab. In diesem Jahr war der Arbeitsmarkt im Februar jedoch schon sehr dynamisch und zeigte eine vorgezogene Frühjahresbelebung. Die Arbeitslosigkeit im Februar ist dank eines deutlichen Rückgangs in Wuppertal, eines leichten Rückgangs in Remscheid und eines leichten Anstiegs in Solingen insgesamt im dreistelligen Bereich gesunken."

Ursache hierfür sei eine für Februar ungewöhnlich hohe Arbeitskräftenachfrage. „Die Unternehmen nutzen offenbar das mildere Klima und suchen Personal, um anstehende Aufträge abzuarbeiten. Durch diese vorgezogene Arbeitskräftenachfrage haben wir jetzt bereits im Februar die 4.000er-Marke an freien Stellen wieder deutlich überschritten. Dadurch haben im Februar mehr Menschen eine neue Arbeit gefunden und zudem haben weniger Menschen ihren Job verloren und sich im Februar arbeitslos gemeldet. Da die Frühjahresbelebung schon vorgezogen wurde, erwarte ich im März nur noch einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit“, erläutert Martin Klebe, Chef der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal, die aktuellen Arbeitsmarktzahlen.

Im Bergischen Städtedreieck sinkt die Arbeitslosigkeit im Februar auf nun 30.302 arbeitslose Frauen und Männer. Damit sind aktuell 231 Menschen weniger arbeitslos als im Januar und 289 Personen weniger als vor einem Jahr. Dieser Rückgang ist deutlich höher als im Durchschnitt der letzten drei Jahre, in denen die Arbeitslosigkeit im Februar im Vergleich zum Januar um nur fünf Personen sank.

In Remscheid sind aktuell 5.153 Menschen arbeitslos gemeldet, zwölf weniger als im Januar und 131 oder 2,5 Prozent weniger als im Februar vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sinkt von 8,9 Prozent im Januar auf aktuell 8,8 Prozent. Vor einem Jahr betrug die Arbeitslosenquote noch 9,1 Prozent. Die Arbeitslosigkeit ist gesunken, weil im Februar mehr Personen ihre Arbeitslosigkeit beendeten (1.072 Personen) als sich neu oder erneut arbeitslos meldeten (1.066 Personen). Besonders viele fanden einen neuen Job oder begannen einen Ausbildung oder Maßnahme.

Arbeitgeber meldeten im Februar 318 freie Arbeitsstellen in Remscheid. Insgesamt werden in Remscheid damit 1.031 Arbeitskräfte gesucht, das sind 385 Stellen oder 59,6 Prozent mehr als vor einem Jahr. red