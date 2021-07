Zahl der Arbeitslosen sinkt weiter

Beschäftigung

In Remscheid suchen derzeit 4922 Menschen eine Stelle.

Die Frühjahrsbelebung hat sich im Mai auf dem Remscheider Arbeitsmarkt fortgesetzt. In den vergangenen vier Wochen sank die Zahl der Arbeitslosen um 58 – auf 4922. Die Quote liegt bei 8,5 Prozent – und damit um 0,1 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Dem gegenüber stehen 1253 freie Stellen. Das sind 495 oder 65,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Besonders gefragt sind momentan Objekt- und Personenschützer, Fachkräfte in der Metallverarbeitung, in der Maschinenbau-Betriebstechnik sowie in der Lagerwirtschaft.

Noch besser ist momentan die Entwicklung in den bergischen Nachbarstädten. Solingen verzeichnet eine Arbeitslosenquote von derzeit 8,2 Prozent. Vor einem Jahr lag sie dort noch bei 8,9 Prozent. Auch in Wuppertal ging die Arbeitslosigkeit in den vergangenen zwölf Monaten stärker zurück als in Remscheid – die Quote sank von 9,7 auf aktuell 9,2 Prozent.

Zufrieden zeigt sich der Chef der für Remscheid zuständigen Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal, Martin Klebe: „Die Arbeitskräftenachfrage bewegt sich weiter auf sehr hohem Niveau und liegt sowohl bei den neu gemeldeten Stellen als auch im Stellenbestand aktuell etwa ein Drittel über Vorjahresstand.“

Hoch ist nach wie vor der Anteil von ausländischen Frauen und Männern im bergischen Städtedreieck. Aktuell sind 11 071 Menschen mit ausländischen Wurzeln arbeitslos gemeldet. Das sind 126 Personen weniger als im April, aber 657 Menschen mehr als im Mai vor einem Jahr. Damit haben 38,9 Prozent der Arbeitslosen im bergischen Städtedreieck einen ausländischen Pass. zak