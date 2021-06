Arbeitslosenquote sinkt auf 8,5 Prozent

Statistik

4980 Menschen suchen eine Stelle. Unternehmen melden mehr freie Jobs.

Von Frank Michalczak

Im April ist die Arbeitslosigkeit in Remscheid weiter zurückgegangen. 4980 Frauen und Männer waren zuletzt arbeitslos gemeldet. Dies sind 52 Personen weniger als noch im März und 159 weniger als im April 2016. Die Arbeitslosenquote sank in den letzten vier Wochen von 8,6 auf 8,5 Prozent.

Der Chef der für Remscheid zuständigen Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal, Martin Klebe, führt den Positivtrend auf mehrere Faktoren zurück. „Neben den günstigen Witterungsbedingungen und dem verstärkten Einsatz arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen liegt dies auch an den optimistischeren Konjunkturerwartungen der Unternehmen und der Beruhigung in der Zuwanderungsentwicklung“, bilanziert er die Entwicklung im April.

Im Jahresvergleich zu den Nachbarstädten fällt der Rückgang der Arbeitslosigkeit in Remscheid allerdings schwächer aus. In Solingen sank sie in den letzten zwölf Monaten um 5,5, in Wuppertal um 3,8 und in Remscheid um 3,1 Prozentpunkte. In Solingen beträgt die Arbeitslosenquote 8,4 Prozent – und ist damit nun geringer als in Remscheid. Wuppertal verzeichnet eine Quote von 9,4 Prozent.

Im bergischen Städtedreieck liegen den Jobvermittlern 4521 offene Stellen vor, rund ein Viertel mehr als noch vor einem Jahr. In Remscheid werden aktuell 1094 Arbeitskräfte gesucht. Allein im April meldeten Arbeitgeber 325 freie Stellen. Besonders gefragt sind Fachleute in der Metallbearbeitung und in der elektrischen Betriebstechnik, Objekt- und Personenschützer, Bürofachkräfte, Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Fachkräfte in der Kraftfahrzeugtechnik und Helfer in der Lagerwirtschaft.