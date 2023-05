Studie: So schrecklich ist Remscheid gar nicht

Der Remscheider Arbeitgeberverband hat am Mittwoch die Ergebnisse einer Studie vorgestellt, die zeigt, dass die Werkzeugstadt besser dasteht, als es die öffentliche Diskussion manchmal vermuten lässt. Das sind die Gründe.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Eine eher geringe Kaufkraft und eine leicht unterdurchschnittliche Arbeitsplatzversorgung, dafür viel Grün, eine gute Verkehrsanbindung und eine ungebremste Innovationskraft - der Remscheider Arbeitgeberverband hat am Mittwoch die Ergebnisse einer Studie vorgestellt, die zeigt, dass die Werkzeugstadt besser dasteht, als es die öffentliche Diskussion manchmal vermuten lässt. „Ich habe zwar gewusst, dass Remscheid auf einem guten Weg ist“, sagt Christian Klauder, Geschäftsführer des Verbandes. „Dies nun fundiert geprüft zu wissen, hat mich sehr gefreut.“

+ Christian Klauder, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes, ist erfreut über die Auswertung. © Roland Keusch

Arbeitgeberverband: In diesen Dingen kann Remscheid punkten

Dabei zeigt Remscheid einerseits typische Kennzahlen einer Industriestadt im Strukturwandel, kann aber anderseits mit vielen Faktoren im Bereich Lebensqualität punkten, die sich sonst eher in ländlichen Regionen finden. Das bringt der Stadt in den beiden Rankings, die in der Untersuchung aufgestellt wurden, jeweils einen Mittelfeldplatz ein. Beim Niveau-Ranking, das die derzeitigen Situation in den Bereichen Wirtschaft, Arbeiten, Wohnen und Lebensqualität abbildet, erreicht Remscheid den 272. Platz von 396 Kommunen in NRW. Beim Dynamik-Ranking, das die Entwicklung der vergangenen Jahre erfasst, den 213. Rang.

So bleiben die Steuereinnahmen je Einwohner mit 975 Euro im Jahr 2021 unter dem Landesschnitt (1021 Euro) und die Arbeitsplatzversorgung, die das Verhältnis der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zur Gesamtbevölkerung angibt, liegt ebenfalls unter dem Vergleichswert. Auch die Kaufkraft in der Stadt stieg von 2019 bis 2022 nur um 3,2 Prozent, während sie landesweit um 4,5 Prozent zunahm.

Ein hoher Anteil „naturnaher Flächen“ im Stadtgebiet

Auf der anderen Seite steht ein extrem hoher Anteil an „naturnahen Flächen“ im Stadtgebiet (38,2 Prozent, Landesschnitt: 27,7), eine gute Breitbandversorgung der Privathaushalte (RS: 97 Prozent, NRW: 91 Prozent) und eine hohe Arztpraxen-Dichte (RS: 1,7 je 1000 Einwohner, NRW: 1,2).

Zudem stehen jedem Remscheider im Schnitt 43,2 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung, in den anderen kreisfreien Städten des Landes sind es nur 42 Quadratmeter.

Entsteht an der Knusthöhe ein neues Wohngebiet?

Darüber hinaus punktet die Stadt mit kurzen Wegen zur nächsten Autobahn und viel Innovationskraft. Je 1000 Betriebe wurden 2019 fast 490 Patente angemeldet. Der NRW-Landesschnitt liegt bei 182,9.

Die Untersuchung belege, dass sich die Stadt positiv entwickle, heißt es vom Arbeitgeberverband. „Auch wenn in manchen Bereichen noch verstärkte Anstrengungen erforderlich sind.“ Grundsätzlich sei Remscheid aber attraktiv, was ein weiterer Wert zeige, das sogenannte Einwanderungssaldo: 2021 zogen je 1000 Einwohner 5,5 Menschen mehr nach Remscheid als von hier weg. Einer der höchsten Werte in NRW.