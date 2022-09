Arbeiten auf L74 sorgen für Stau

Verkehr

+ © Roland Keusch Wegen der Baustelle kommt es zu Behinderungen. © Roland Keusch

Teile der L74 werden zurzeit in Etappen saniert. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr - auch aus Remscheid nach Wuppertal. Die Arbeiten sollen noch bis etwa Mitte Oktober dauern.

Wuppertal/Solingen/Remscheid. Die Straßen.NRW Regionalniederlassung Rhein-Berg hat Ende August mit der Sanierung mehrerer Streckenabschnitte an der L74 zwischen Müngsten und Kohlfurth begonnen. Nun sind die Arbeiten in den Bereich Kohlfurth vorgerückt - mit Folgen für Autofahrer, die aus Remscheid in Richtung Wuppertal fahren wollen.

Im Bereich Kohlfurth kommt es wegen der Baustelle zu massiven Verkehrsbehinderungen. Autofahrer sollten gerade im Berufsverkehr mindestens eine halbe Stunde mehr einplanen.

Die Arbeiten sollen - anhängig von der Wetterlage - bis etwa Mitte Oktober dauern, teilt der Landesbetrieb mit. red