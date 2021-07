Anwohner feiern zum achten Mal ein Lichterfest

Rosenhügel

Für viele Rosenhügeler gehört das Lichterfest mittlerweile zu den schönsten Veranstaltungen, die im Laufe des Jahres in dem Wohnquartier stattfinden.

Am Mittwoch trafen sie sich zur 8. Auflage rund um das Stadtteilbüro an der Stephanstraße. Eine Neuerung, die sich im vergangenen Jahr bewährt hat. Durch die Verlegung von den Konsumterrassen zur Stephanstraße haben auch Senioren die Chance, das nachbarschaftliche Lichterfest mitzuerleben. Dass dies von ihnen wahrgenommen wird, zeigte sich am Mittwoch. Es gab nicht nur romantischen Kerzenschein, sondern auch Stockbrot und wärmende Getränke für die gemütliche Runde, die sich ab 18 Uhr einfand. red