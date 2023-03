Remscheider ist Deutschlands bester Hochzeits-DJ

Antonio Elices ist gefragt und sorgt für ein Rundum-Paket.

Von Melissa Wienzek

Die Grotte dampft: Mit seiner Playlist bringt DJ Antonio „Tony“ Elices (30) an diesem Samstagabend die Massen bei der Ü-40-Party in der Alten Schlossfabrik zum Glühen. Da braucht man erst mal einen Mojito. Hier ist der 30-jährige Remscheider im schicken Sakko ganz in seinem Element: Hinter den Turntables, mit den Kopfhörern um den Hals, tanzt er selbst mit, ruft ein anheizendes „Wohoo!“ hinunter oder lächelt die Damen an. Und die sind nicht nur hin und weg von der guten Musik.

Antonio Elices ist Resident-DJ in der Alten Schlossfabrik, vor allem aber eines: der beste Hochzeits-DJ Deutschlands. Doch das sagt er am liebsten nicht so laut. Der Remscheider mit portugiesisch-spanischen Wurzeln ist bescheiden. Leise. Obwohl er hinter dem Mischpult aufdrehen kann. „Ich hatte einfach Glück“, meint er. „Es gibt da draußen genügend andere Jungs, die das auch sehr gut machen.“

Für die „Wedding King Awards“ drehte er ein Video in der Alten Schlossfabrik samt Saxofonist, für das Freunde und Paare voten konnten, bei der Gala in der Flora in Köln wurde erneut abgestimmt. Tony überzeugte. Es ist nach Platz 3 bei den „Wedding Awards Germany“ seine höchste Auszeichnung. Und die hat ihm bereits einige neue Aufträge beschert.

Denn DJ Tony, im Hauptjob Kfz-Mechatroniker bei den Stadtwerken Remscheid, ist gefragt. Rund 40 Hochzeiten gestaltet er im Jahr. „Dieses Jahr ist so gut wie voll, 2024 füllt sich rasant. Und die ersten für 2025 trudeln schon rein.“ Seine Empfehlung: 12 bis 18 Monate im Vorfeld anfragen. Denn neben seiner Leidenschaft als Hochzeits-DJ geht er einer zweiten Berufung nach: Papa.

+ Die großen „Love“-Buchstaben bringt er gern mit. © alina.captures

Tony stellt aber nicht einfach nur einen PC auf und spielt eine Spotify-Playlist ab. Er sorgt am wichtigsten Tag des Lebens eines Brautpaares für die passende Stimmung, den perfekten Rahmen, er arrangiert. Denn mit der passenden Musik steht und fällt alles: Partystimmung oder heiße Romantik zum Anfassen. Dazu bringt er übrigens auch seine riesigen Love-Buchstaben mit. „Ich möchte vorher alles vom Brautpaar und der Hochzeit kennen.“

Monatelang wird geplant. Zudem spricht er sich mit Trauzeugen, Floristen und Fotografen ab. „Ich bin wie eine kleine Weddingplanerin, nur ohne Klemmbrett“, sagt er über sich. Denn dann kann er eine Dramaturgie aufbauen – zum Beispiel beim Torte anschneiden das Lied des ersten Kusses spielen, bei der Brautvaterrede „Daddy Cool“, bei der Party danach Shakiras „Waka Waka“.

„Die Gäste sollen sich gut unterhalten fühlen – sowohl die 12-jährige Cousine als auch die 99-jährige Oma“, sagt der DJ, der sein ganzes Equipment in seinem Transporter mitbringt: von DJ-Tisch mit Mischpult über Traversentürme mit moving heads. Als Sicherheitsnetz hat er immer drei Festplatten, ein zweites MacBook und ein iPad dabei. Denn wenn „die Musi“ ausfiele, wäre das wohl der Alptraum jedes Brautpaares. Peinliche Polonaisespielchen oder Anmoderationen zum Fremdschämen gibt es mit Tony allerdings nicht. Und auch kein „Aber bitte mit Sahne“.

Warum verbringt er so gern den ganzen Tag und die ganze Nacht mit einer Hochzeitsgesellschaft, und das 40 Mal im Jahr quer durch NRW? „Bei Hochzeiten gibt es nur good vibes, die Leute und Brautpaare sind glücklich. Wenn man unter glücklichen Menschen arbeitet, erfüllt einen das.“ Jede Hochzeit sei anders – und so auch seine „Inszenierung“. Das mache es so spannend. Und was macht einen guten Hochzeits-DJ aus? „Der persönliche Kontakt“, findet Antonio Elices, der selbst 2016 geheiratet hat und mit seiner Frau und den zwei Kindern nun in Burscheid lebt. So schickt er „seinen Paaren“ zu Weihnachten auch gerne einfach mal eine liebe Postkarte.

Kontakt

Antonio Elices, DJ und Veranstaltungsservice für Hochzeiten, Events und Corporate, Tel. (01 72)

6 48 95 64; E-Mail: info@djantonioelices.de, www.djantonioelices.de; Social Media: @djantonioelices