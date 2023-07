Ansturm überrascht die Feuerwehr Lüttringhausen

Einheit feierte ihr Sommerfest - und nutzte die Gelegenheit, für sich und ihre Arbeit zu werben. Einziger Wermutstropfen: Einigen Nachbarn ist es zu laut.

Von Dela Kirchner

Remscheid. 800 Lose für die Tombola, die bereits nach zweieinhalb Stunden ausverkauft waren – ein bisschen überrascht waren die Frauen und Männer der Löscheinheit Lüttringhausen selbst, wie groß die Resonanz beim diesjährigen Sommerfest gewesen ist.

Bereits am Freitagabend feierten zwischen 800 und 1000 Besucher auf dem großzügigen Gelände am Schützenplatz die Löscheinheit, den Sommer und das Leben, das endlich wieder ohne Einschränkungen in Gesellschaft stattfinden kann.

Nachbarn trafen sich, und gerade die jüngeren Besucher konnten Fahrten mit den Feuerwehr-Fahrzeugen unternehmen oder sich sogar auf die Drehleiter wagen. Einheitsführer Dominic Ptok zeigte sich beeindruckt, was „seine“ Einheit auf die Beine gestellt hatte: „Das Gemeinschaftsgefühl bei uns ist wahnsinnig groß. Ich bin als Einheitsführer sehr stolz auf unser Team und die Entwicklung der Löscheinheit generell“, hob Dominic Ptok hervor.

Rund 50 Aktive sorgten dafür, dass ein Sommerfest in so einem großen Rahmen überhaupt möglich war – inklusive Partnerinnen und Ehefrauen. Die Löscheinheit Lüttringhausen, die Dominic Ptok seit November 2022 leitet, verfügt über 36 aktive Kameradinnen und Kameraden und kann zusätzlich auf eine Jugendfeuerwehr mit 23 Mädchen und Jungen stolz sein.

„Wer Lust auf eine tolle Truppe hat und sich engagieren möchte, ist bei uns herzlich willkommen“, so der Einheitsführer. „Wir sind eine junge, hochmotivierte Truppe und freuen uns über alle Interessierten, die sich für uns und unsere Aufgaben begeistern können.“ Ein neues Allroundfahrzeug zur Brandbekämpfung und zur technischen Hilfeleistung sorgt ab sofort dafür, dass die Lüttringhauser in ihren Einsätzen noch effektiver sein können.

Geschätzt rund 700 Besucher bevölkerten auch am Samstagabend den Hof und das Gerätehaus. „Wir sind sehr zufrieden“, zeigte sich Einheitsführer Dominic Ptok in seiner Bilanz am Sonntag begeistert. „Vor allem, weil das gesamte Fest völlig friedlich war. Es gab keinerlei Stress oder Reibereien.“

Einziger Wermutstropfen: Einzelne Anwohner hatten sich über die aus ihrer Sicht zu große Lautstärke bei dem Fest beschwert. Die Musik habe man daraufhin leiser gedreht, versicherte Dominic Ptok auf Nachfrage.