Kinder lassen sich mit Anna und Elsa fotografieren

„Helft uns helfen“

+ © Roland Keusch Erst eine Woche zu früh – dann pünktlich, um das erste Foto machen zu können: Luisa (li.) und Fenja mit Elsa und Anna. © Roland Keusch

Zahlreiche junge und auch ältere Fans spendeten beim RGA für „Helft uns helfen“, um Fotos mit Anna und Elsa zu machen.

Von Sven Schlickowey

Die Spannung war beinahe greifbar. Schon zehn Minuten vor dem Start standen die ersten Fans in der RGA-Geschäftsstelle in der Alleestraße bereit. Anna und Elsa, die Stars aus Disneys „Die Eiskönigin 2“, hatten sich angekündigt. Samt der Möglichkeit, gegen eine kleine Spende zugunsten der Aktion „Helft uns helfen“ ein Foto mit den beiden Schwestern zu machen. Und die jungen Fans kamen in Scharen.

+ Handy-Kameras, die heißlaufen, und staunende Kinderaugen beim Besuch der Stars aus „Die Eiskönigin 2“ in der RGA-Geschäftsstelle. © Roland Keusch

Vorneweg die vierjährige Luisa und ihre zwei Jahre jüngere Schwester Fenja. Andächtig, beinah ehrfürchtig erstarrt blickten die beiden mit großen Augen auf die Königin von Arendelle und ihre jüngere Schwester. „Eigentlich sind die beiden gar nicht so schüchtern“, sagt Mama Kerstin Schrötges. Aber man trifft ja auch nicht jeden Tag auf eine königliche Hoheit. Und schon gar nicht auf zwei Weltstars, die rund um den Globus Kinder begeistern.

Luisa und Fenja waren die Ersten beim Fototermin

„Wir waren letzte Woche hier“, berichtet Kerstin Schrötges. Sie habe sich im Datum vertan. „Entsprechend groß war die Enttäuschung.“ Dafür waren Luisa und Fenja diesmal die ersten beim Fototermin. „Beide sind totale Fans“, sagt ihre Mutter. Obwohl sie die zwei Eiskönigin-Filme noch gar nicht gesehen habe. „Das ist zu gruselig für das Alter.“ Aber es gebe ja genug Bücher und anderes Material. Zum Beispiel die passenden Kleider, die mehrere der kleinen Anna- und Elsa-Fans extra für diesen Anlass angezogen hatten. Andere kamen mit Stift und Notizbuch – um sich exklusive Autogramme der königlichen Schwestern zu sichern. Selina (4) hatte ihre Lieblingspuppe dabei. Und die musste erst auf Elsas Schoß Platz nehmen, ehe Selina fürs Foto auf Annas kletterte. Mit ein bisschen Unterstützung geht so etwas natürlich einfacher. Und auch, wenn man sich sicher sein kann, dass nichts Unvorhergesehenes passiert: „Keine Sorge, ich habe meine Eis-Magie sehr gut unter Kontrolle“, beruhigte Elsa.

Für jedes Bild wandert Geld in die Spendendose, am Ende war es ein dreistelliger Betrag, der eins-zu-eins in die alljährliche RGA-Spendenaktion „Helft und helfen“ fließt. Doch Fotos allein reichen Fans nicht. Dafür war die Chance, sich mit Anna und Elsa zu unterhalten zu einmalig.

„Wo ist Olaf“, wollte die kleine Celina wissen. „Zuhause“, lautete Elsas prompte Antwort. „Schließlich muss irgendwer aufs Schloss aufpassen.“ Und die vierjährige Jona traute sich, mit ein wenig Unterstützung von Mama, das zu fragen, was sie die ganze Zeit auf dem Hinweg im Auto interessiert hatte: „Wie seid ihr eigentlich hierher gekommen.“ Klare Sache: „Mit Kristoffs Schlitten.“ Wie auch sonst?

Auch erwachsene Fans wollten Bilder mit Anna und Elsa machen

Während die Kinder, in sehr großer Mehrheit Mädchen, hin und weg waren, schienen auch Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten nicht weniger angetan vom königlichen Besuch. Und der eine oder andere Erwachsene traute sich sogar, ebenfalls nach einem Foto mit den beiden zu fragen. Derweil versorgte RGA-Marketingleiterin Cordula Förster die wartenden Eltern zur Stärkung mit Traubenzucker. Und mit Butterkuchen, den sie vom Verkaufsstand im Alleecenter mitgebracht hatte. So kam noch mehr Geld für „Helft und helfen“ zusammen.

DIE EISKÖNIGIN WELTERFOLG Disneys Animationsfilm „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ gehörte 2013 zu den erfolgreichsten Filmen weltweit. Allein in Deutschland sahen ihn 4,7 Millionen Zuschauer. Seit dem 20. November läuft die Fortsetzung „Die Eiskönigin 2“ in den deutschen Kinos.

Selbstverständlich wurde auch gesungen, gehören die Lieder doch zum Zauber der Filme dazu. „Willst du einen Schneemann bauen“, fragte Anna ihre Schwester. Und die präsentierte kurz danach den absoluten Hit des ersten Teils: „Lass jetzt los“. Und wieder leuchten Kinderaugen.