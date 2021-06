Angehende Abiturienten klagen über Zeitmangel bei Mathe-Abi

Prüfungen

© picture alliance / Felix Kästle/dpa Abiturprüfungen (Symbolbild).

Remscheider schließen sich Online-Petition an: Teil 2 war zu umfangreich.

Von Andreas Weber

Die Klausuren beim Mathe-Abitur 2018 sorgen in Nordrhein-Westfalen für mächtig Wirbel. Auf der Online-Petitions-Plattform www.change.org beschweren sich die Kritiker, sie hätten am 2. Mai zu wenig Zeit gehabt. 15 125 angehende Abiturienten haben sich –Stand Dienstag – dem Protest angeschlossen und drücken ihren Unmut im Netz bei Schulministerin Yvonne Gebauer aus. Darunter ist auch ein Remscheider Schüler, der namentlich nicht genannt werden will.

Dem RGA gegenüber spricht er von „extremem Zeitdruck“, der dazu geführt habe, dass er „Rechenfehler gemacht“ und „sich am Taschenrechner vertippt habe“. Der junge Mann erklärt, er habe sich sehr intensiv auf das Mathe-Abitur vorbereitet, weil er seine Vornote von neun Punkten habe halten wollen.

+ Sie hat von ihren Mathe-Fachkollegen gehört, dass die Klausuren extrem umfangreich gewesen sein sollen: Martina Gathen (AES). © Doro Siewert

Der Grundkurs hatte drei Zeitstunden, dem Leistungskurs standen viereinviertel Zeitstunden zur Verfügung. „In der vorgegebenen Zeit war das nicht zu lösen“, schreibt der Schüler. Er differenziert: Der erste Teil der Klausur, der ohne Hilfsmittel gelöst werden musste, sei machbar gewesen, aber im zweiten Teil sei er überwältigt von dem Umfang gewesen. „Wenn sogar der Toilettenbesuch, das Nachholen von Klausurbögen und das Trinken am Ende wertvolle und vor allem fehlende Minuten sind, ist irgendetwas falsch gelaufen“, heißt es in der Online-Petition. Dies bestätigt der Remscheider Petent dem RGA: „Ich musste Aufgaben überspringen und habe Fehler gemacht.“ Seine Befürchtung: „Meine Note wird deutlich unter meiner Vornote liegen.“

RGA erhielt an drei Schulen unterschiedliche Auskünfte

Der RGA hat an Remscheider Schulen nachgefragt und unterschiedliche Auskünfte erhalten. Olaf Wiegand, kommissarischer EMA-Leiter, hörte an seinem Gymnasium keine Klagen, ebensowenig Thomas Giebisch am Leibniz. Unmut gab es dagegen an der Albert-Einstein-Gesamtschule, wo 2018 insgesamt 58 Schüler ins Abi-Finale gehen. Schulleiterin Martina Gathen: „Ich habe mit Mathe-Kollegen gesprochen, die bestätigen, dass die Klausuren sehr umfangreich und eigentlich nicht zu schaffen gewesen seien.“ Dies stützt den Eindruck von AES-Oberstufenkoordinator Dieter Klein, der aber nicht daran glaubt, dass das NRW-Ministerium im Sinne der Schüler reagieren wird und den korrigierenden Lehrern erlaubt, die Benotungen der diesjährigen Mathe-Klausuren anzupassen.

Immer wieder hatte sich die Schulbürokratie in NRW in den vergangenen Jahren böse verrechnet. Aufgaben entsprachen nicht dem Abi-Niveau, waren fehlerhaft oder unlösbar. 2008 verzweifelte der Abi-Jahrgang am „Oktaeder des Grauens“, 2011 verwirrten missverständliche Formulierungen und 2013 protestierten genervte Schüler wieder heftig.