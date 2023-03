Andrea Nahles Auftrag aus Remscheid

Andrea Nahles (r.) im Kaufhaus am Markt, das von der Arbeit Remscheid betrieben wird. Deren Geschäftsführer Ralf Barsties (l.) und Jürgen Kucharczyk (2. v. l.) begleiten die Chefin der Arbeitsagentur bei ihrem Besuch in Remscheid

Die Chefin der Arbeitsagentur informierte sich vor Ort über Fördermöglichkeiten am Arbeitsmarkt.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Geht es nach Andrea Nahles, sollten sich andere Kommunen in Deutschland ein Beispiel an Remscheid nehmen. Hier gebe es ganz offenbar den Konsens unter allen Beteiligten, die Möglichkeiten der 16i-Förderung für Langzeitarbeitslose „so weit wie möglich auszunutzen“, stellte die Chefin der Bundesagentur für Arbeit bei ihrem Besuch am Montag fest: „Diese Konsequenz finde ich in Remscheid total vorbildlich.“

Nahles, 2013 bis 2017 Bundesarbeitsministerin und seit August Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, war in die Werkzeugstadt gekommen, um sich vor Ort über die Umsetzung von arbeitsmarktpolitischen Instrumenten zu informieren. Vor allem die Förderung nach Paragraf 16i Sozialgesetzbuch II für Menschen, die seit mindestens sechs Jahre ohne Job sind, und die Arbeit der Jugendberufsagentur. Eingeladen hatten sie Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz und der Vorsitzende des Sozialausschusses Jürgen Kucharczyk, der vier Jahre zusammen mit Andrea Nahles im Bundestag gesessen hatte.

„Ich bin sehr glücklich, dass das, was ich noch als Politikerin ausgehandelt habe, hier Früchte trägt“, sagte Nahles nach ihrem ersten Termin im Kaufhaus Remscheid am Markt, wo sie mit Teilnehmern der 16i-Förderung zusammentraf. Sie berichtete von einem Teilnehmer der ersten Stunde, der heute in der Buchhaltung der Arbeit Remscheid arbeitet. Und von einer weiteren Teilnehmerin, die inzwischen als Hallenwärtin bei der Stadt beschäftigt ist. „Sie hat mir gesagt, dass sie schon keine Hoffnung mehr gehabt hat“, zeigte sich die Arbeitsagentur-Chefin tief berührt von diesen Gesprächen. Ihr Fazit: Diese Förderung biete „echte Chancen“.

Bis zu fünf Jahre werden Langzeitarbeitslose bei der „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ genannten Maßnahme bei ihrer Wiedereingliederung unterstützt. Durch Lohnkostenzuschüsse für die Arbeitgeber und ein individuelles Coaching für die Arbeitnehmer. In Remscheid nutzen unter anderem die Stadt und die Arbeit Remscheid aber auch private Arbeitgeber wie der Verein Die Verlässliche das System. Es sei schlicht besser, „Arbeit zu finanzieren, nicht Arbeitslosigkeit“, betonte der Oberbürgermeister am Montag wieder.

Eine Meinung, die Andrea Nahles ganz offensichtlich teilt: „Wir sind überzeugt, dass es für bestimmte Gruppen der Langzeitarbeitslosen derzeit kein besseres Instrument gibt“, sagte sie. Die teils hohen Kosten würden sich langfristig rechnen, weil die Menschen in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse geführt würden. Und zur Fachkräftesicherung trage es auch noch bei.

Dafür zu kämpfen, dass den Jobcentern auch in Zukunft genügend Mittel dafür zur Verfügung stehen, „das ist der Auftrag, den ich aus Remscheid mitnehme“, betonte Nahles mit Blick auf die derzeit laufenden Budgetverhandlungen im Bund. Die Ankündigung von Bundesfinanzminister Christian Lindner im vergangenen Juli, die Bundesmittel für solche Maßnahmen deutlich zu kürzen, wirkt bis heute nach.

Noch besser sei es aber, Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden, sagte Andrea Nahles mit Blick auf den zweiten Programmpunkt ihres Besuchs, dabei würden Jugendberufsagenturen eine wichtige Aufgabe erfüllen. Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit nutzte die Gelegenheit auch, um auf eines ihrer Anliegen hinzuweisen, um diese Arbeit weiter zu verbessern: Laut Sozialgesetz-buch III gebe es die Möglichkeit, dass Schulen die Daten von jungen Menschen ohne Anschlussperspektive an die Jugendberufsagenturen übermitteln, damit die frühzeitig aktiv werden können.

Weil Bildung aber Ländersache ist, braucht es in jedem Bundesland ein Gegenstück dazu. Das gebe es bisher aber nur in zwei Ländern, Bremen und und Hamburg, bemängelte Andrea Nahles: „Wir haben auf Bundesebene die gesetzliche Grundlage geschaffen. Und die Länder kommen nicht in die Puschen.“

Oerlikon Barmag

Den Besuch von Andrea Nahles nutzte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz auch, um mit ihr über den geplanten Stellenabbau bei der Barmag in Lennep zu sprechen. Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit bestätigte das Gespräch, schwieg sich über dessen Inhalt aber aus: „Das hilft den Menschen nicht, wenn das jetzt öffentlich wird.“