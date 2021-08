André Rieu greift zur Geige

Konzert

KÖLN Er ist der Künstler der Superlative: der niederländische Violinist André Rieu. Nach Konzerten in Argentinien, Australien, Neuseeland und Großbritannien kehrt der Weltstar in diesem Jahr zurück nach Deutschland und wird das deutsche Publikum mit seiner neuen Tournee verzaubern.

40 Millionen verkaufte Alben, 600.000 Live-Zuschauer jährlich sowie das größte private Orchester der Welt sprechen für sich. Seit 1994 begeisterte er zehn Millionen Zuschauer in 36 Ländern. André Rieu ist ein moderner Johann Strauss, international als „Walzerkönig“ gefeiert. Tickets für sein Konzert in der Lanxess-Arena in Köln gibt es ab 47,90 Euro plus Gebühr. red

Samstag, 11. März, 19 Uhr, Lanxess-Arena, Willy-Brandt-Platz, Köln