An diesem Wochenende ist für jeden was dabei

Wer von heute bis Sonntag etwas unternehmen möchte, hat die Qual der Wahl.

Von Lena Spataro

Remscheid. Nach vielen sonnigen Wochen und Wochenenden sind die Wetteraussichten für die nächsten Tage nicht die besten. Bergisches Wetter eben. Remscheiderinnen und Remscheider können von heute bis Sonntag aber dennoch aus einem breiten Angebot an abwechslungsreichen Veranstaltungen wählen.

Die „Culinaria“ macht am heutigen Freitag den Auftakt im Restaurant Barista auf dem Remscheider Rathausplatz. Dort können Interessierte die italienische Küche ab 16 Uhr von einer anderen Seite kennenlernen. Eine Eintrittskarte in Höhe von 15 Euro ermöglicht das Entdecken verschiedener Weine sowie italienischer und lokaler Spezialitäten. Das kulinarische Erlebnis wird auch am Samstag um 13 Uhr angeboten.

Es kommen jedoch nicht nur die Anhänger der italienischen Küche auf ihre Kosten. Bei der letzten Auflage des Park-Food-Festivals wird bekanntlich Street-Food aus aller Welt angeboten. Los geht es heute Abend um 17 Uhr im Stadtpark. Samstag und Sonntag können Besucherinnen und Besucher jeweils ab 12 Uhr abermals die frisch zubereiteten Speisen der Imbisswagen genießen.

Für das Abendprogramm am Freitag sorgen die Brüder Wasserfuhr mit ihrem Jazz-Konzert im Haus Eifgen in Wermelskirchen. Ab 18 Uhr präsentieren sie dort ihr neues Album „Mosaic“. Karten kosten im Vorverkauf 25 Euro, an der Abendkasse 30 Euro.

Wer möchte, kann den Samstagmorgen sportlich beginnen. Ab 9 Uhr startet das zweite Yoga-Festival in den Sporthallen des Röntgen-Gymnasiums. Interessierte können dort ganztägig unter der Leitung von Expertinnen und Experten unterschiedliche Yoga- und Meditationsübungen testen. Das Angebot ist kostenfrei und auch für Anfänger geeignet.

Um 11 Uhr verleihen der Oberbürgermeister und die Freunde und Förderer des Deutschen Röntgen-Museums die Röntgenplakette 2022 an Prof. Beatriz Roldán Cuenya. Damit werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt für ihre fortschrittliche Arbeit im Bereich der Röntgenforschung geehrt.

Am Samstagabend findet dann zum neunten Mal das Musikfestival Viertelklang am Markt und in der alten Bismarckstraße statt. Unterstützt durch lokale Anlieger, Gastronomen und den Verein „MyViertel“ können Musikliebhaber ab 19 Uhr durch die Straßen schlendern und wechselnden Sängerinnen und Sängern lauschen. Eintrittskarten und –bänder können Interessierte im Vorverkauf und an der Abendkasse für 12 Euro erwerben.

Wem das nicht zusagt, der ist eventuell im Teo Otto Theater aufgehoben. Dort tragen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 19.30 Uhr ihre selbst geschriebenen Texte beim 1. Poetry Slam im oberen Foyer vor. Karten kosten 15 Euro, Jugendtickets 5 Euro.

Am Sonntagmorgen sind Naturliebhaber und Spurensucher gefragt. Um 11 Uhr beginnt das Geocaching-Abenteuer im Müngstener Brückenpark unter der Führung der IG Bergisch-Erlebnis.

Zur Mittagszeit lockt dann wieder das Teo Otto Theater: Dort führt die Lüttringhauser Volksbühne um 15 Uhr das Theaterstück „Sechs Richtige für Nepomuk“ auf.

Ausklingen lassen kann man das Wochenende während des Konzerts „Klassik meets Klezmer“ um 17 Uhr in der Pauluskirche am Hasten.