Amtsgericht stellt sich Besuchern vor

Beim Tag der offenen Tür gewähren zwei fiktive Fälle Einblicke in den Gerichtsalltag.

Von Andreas Weber

Remscheid. Eine Rechtspflegerin lässt sich von einem Richter scheiden. In der Realität ein eher seltener Fall. Am Amtsgericht Remscheid schauspielern zwei Mitarbeiter ihr Ehe-Ende. Beim Tag der offenen Tür am Freitag, 11. August (10 bis 15 Uhr), dem ersten seit über 20 Jahren, gewähren zwei fiktive Fälle Einblicke in den Gerichtsalltag.

„In der Regel sind Scheidungen unspektakulär und dauern, sofern unstreitig, nicht länger als ein paar Minuten“, sagt Richter Dr. Peter Lässig, der eine Familienverhandlung mit zwei Kollegen stellt. Der gespielte Ablauf gibt die Gelegenheit, Besuchern Justizarbeit zu erklären. Während der Verhandlung erläutert Peter Lässig den Besuchern sein Vorgehen. Nach der Ehescheidung (10.30 Uhr) bietet das Gericht eine Strafsache an. Um 11.30 Uhr verhandelt Direktor Dr. Thomas Künzel eine Drängelei im Straßenverkehr. Anwalt und Staatsanwalt sind „echt“, der Angeklagte stammt aus dem 80-köpfigen Mitarbeiterpool des Amtsgerichtes.

In je zwei weiteren Vorträgen werden das Testament und Allgemeines zum Erbrecht (12 und 14 Uhr) sowie die Vorsorgevollmacht und Allgemeines zum Betreuungsrecht (11 und 13 Uhr) vorgestellt.

Dass das Amtsgericht weit mehr ist als nur die 16 Richter, die in der Alleestraße 119 tätig sind, soll an Info-Ständen deutlich werden, an denen die Berufsfelder der Justiz in den Mittelpunkt rücken. „Das Jura-Studium kennen die meisten“, meint Peter Lässig: „Aber wir bilden auch in vielen anderen Feldern aus.“ So wird das dreijährige duale Studium für Rechtspfleger präsentiert, das in zwei Blöcke aufgeteilt ist. Der schulische Teil wird 24 Monate an den Fachhochschulen der Justiz in Bad Münstereifel oder in Essen unterrichtet, die Praxis findet ein Jahr an Gerichten und Staatsanwaltschaften in NRW statt. Die Studenten verdienen bereits ab dem ersten Monat 1.400 Euro.

Besucher können sich über die Ausbildung mittlerer Dienst/Justizfachangestellter oder den Wachtmeisterdienst informieren. In insgesamt 28 Berufen kümmern sich Mitarbeiter darum, dass Bürger zu ihrem Recht kommen und Straftaten verfolgt werden. Ein Teil dieses breitgefächerten Portfolios wird präsentiert.

Der normale Publikumsverkehr ist am Freitag stark eingeschränkt. Es werden allerdings zwei richtige Zivilsachen aufgerufen: Um 12 Uhr ein Güte- und Verhandlungstermin (Saal A 112), um 13.30 Uhr ein Verkündigungstermin (Saal A 316). Beide sind öffentlich. Darüber hinaus sind Führungen in den Zellentrakt vorgesehen, für die eine Anmeldung erforderlich ist (Tel: 796-101 oder -103).

Eröffnet wird der Tag der offenen Tür um 10 Uhr mit einer Vernissage der Malschule „maldumal“ aus Gevelsberg, die ihre Werke ausstellt. Ob er wiederholt wird, ist offen. Fest steht, dass Justitia 2024 feiert. Denn das Gerichtsgebäude wird 100 Jahre alt.