Weniger zu tun, aber es dauert länger

Am Gericht gingen die Fallzahlen zurück.

Am Amtsgericht sind die Fallzahlen in der Pandemie deutlich gesunken.

Remscheid. Justitia hat seit 2020 weniger zu tun bekommen. Schneller geht es deshalb aber nicht zu am Amtsgericht Remscheid. Im Gegenteil: Die anhängigen Verfahren dauern länger. Übrigens nicht nur in Remscheid, sondern in allen Gerichten, die zum Landgerichtsbezirk Wuppertal zählen.

Woran das liegt? Ein bisschen an Corona und wohl auch an der Umstellung der Gerichtsakten von Papier auf digital. Die Aktenberge, die bis vor wenigen Jahren mit dem Rollwagen über die Gerichtsflure geschoben wurden, sollen dank der elektronischen Akte absehbar der Vergangenheit angehören.



Die E-Akte soll für effektivere Verfahren sorgen, noch stelle die Einführung die Justiz vor „erhebliche Herausforderungen“, sagt Dr. Markus Quantius, Vizepräsident des Landgerichts Wuppertal. Strafsachen, Zivilsachen, Familiensachen: Das alles wird am Amtsgericht in Remscheid verhandelt. In allen Rechtsbereichen sind die Fallzahlen rückläufig.

Beispiel Zivilrecht: 2020 waren 1242 Verfahren anhängig, 2022 waren es 1219. Die durchschnittliche Verfahrensdauer stieg im gleichen Zeitraum von 4,6 auf 5,1 Monate. Den Hauptgrund für den Rückgang sieht Quantius in einer Vertragsgestaltung der Firmen, die juristischen Auseinandersetzungen vorbeugt. „Unternehmen wollen Konflikte vermeiden, die zu Gericht getragen werden können“, sagt er.



Die gleiche Entwicklung gibt es bei den Familiensachen. Dort gingen die Fälle von 764 im Jahr 2020 auf 688 in 2022 zurück. Justitia brauchte im Durchschnitt nahezu unverändert 6 Monate, um ein Verfahren zu Ende zu bringen.



Am stärksten wirkte sich die Corona-Pandemie auf den Bereich des Strafrechts aus. Einbrecher und Taschendiebe fanden weniger Gelegenheit, ihrem „Handwerk“ nachzugehen. Die Folge: 2020 mussten sich die Einzelrichter und Schöffengerichte in Remscheid mit 1075 Verfahren befassen, 2022 waren es noch 832. Dennoch stieg die durchschnittliche Verfahrensdauer von 4,5 auf 6 Monate.



Für schwerere Straftaten in Remscheid, Solingen und Wuppertal ist das Landgericht am Eiland in Wuppertal zuständig. 2021 gingen die Fallzahlen dort auf 599 zurück. 2022 stiegen sie auf 680, womit das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht ist.



Zu den spektakulärsten Fällen aus Remscheid zählte der des türkischen Familienvaters, der am 7. Juli 2021 auf offener Straße auf Frau und Sohn geschossen hatte. Das Landgericht verurteilte ihn zu acht Jahren Haft.

Der Wermelskirchener Missbrauchskomplex fiel in den Zuständigkeitsbereich des Kölner Landgerichts. Die Wuppertaler bekamen es dafür mit einem Arzt aus Solingen zu tun. Er hatte nach Überzeugung des Gerichts in mindestens 28 Fällen seine Patientinnen missbraucht.