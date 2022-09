Freispruch: „Die Schwester war es“

Remscheid. Einen Führerschein hat die 19 Jahre alte Frau aus Remscheid nicht. Dennoch soll sie am 11. Oktober vergangenen Jahres mit dem Pkw ihres Vaters in Wuppertal an der Südstraße bei roter Ampel gefahren und dabei geblitzt worden sein. Der Fall landet vor einem Jugendrichter im Amtsgericht Remscheid – und endet mit einem Freispruch.