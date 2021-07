Als das Amtsgericht noch königlich war

BGV-Geschichtscafé

+ © Roland Keusch Startete am Dienstag im Logenhaus mit dem ersten Geschichtscafé ins Vortragsjahr des Bergischen Geschichtsvereins: Dr. Urs Diederichs. Der vormalige Direktor des Deutschen Werkzeugmuseums hatte für den in Remscheid handelnden Roman „Der Paragraphenlehrling“ (1907), in dem es auch um Sozial-geschichte im Kontext von Fabrikarbeitern und Feilenhauern geht, das nötige Hintergrund-Wissen zur Einordnung. © Roland Keusch

Dr. Urs Diederichs beleuchtete Arbeiter- Historie anhand eines Romans von 1907.

Die Abteilung Remscheid des Bergischen Geschichtsvereins (BGV) startete am Dienstag mit dem ersten Geschichtscafé ins Vortragsjahr 2019. Gut 60 Interessierte verfolgten, wie Dr. Urs Diederichs, vormals Direktor des Werkzeugmuseums, im Logenhaus eine Verbindung von Literatur und Industriegeschichte herstellte.

Den auf den ersten Blick akademischen Titel „Soziale Konflikte um 1900 im Spiegel der zeitgenössischen Literatur: Walter Bloems Roman ,Der Paragraphenlehrling’ und die ihm als Vorlage dienenden Remscheider Verhältnisse“ bereitete Diederichs insofern abwechslungsreich auf, als er den des Remscheider Platts mächtigen Jürgen Brüninghaus bat, in drei Auszügen aus Gerichtsverhandlungen in die Rolle der Betroffenen zu schlüpfen, die sich vor dem Amts- wie Gewerbegericht auf Platt austauschten.

Buchautor war 1907 Walter Bloem – der Paragraphenlehrling war ein Bestseller. Es sei aber weniger ein literaturhistorisches Ereignis gewesen, sondern falle vor allem dadurch auf, als es tiefe Einblicke in die soziokulturellen Verhältnisse in Remscheid um die vorvergangene Jahrhundertwende gestatte. Bloem war 1668 als Sohn eines Elberfelder Rechtsanwalts geboren worden, studierte zunächst auch Jura, wurde Anwalt in Barmen, ging aber später als Schriftsteller nach Berlin.

In seinem Roman schilderte er eigene Erlebnisse als Referent und Assessor am Königlichen Remscheider Gericht und ließ ihn spielen in einem Betrieb, das er Carl Sieper nannte, wobei freilich in Wirklichkeit Richard Lindenberg (Hasten) gemeint war. Der Protagonist heißt im Roman Dr. Werner Achenbach, der nach Remscheid versetzt wird und hier das Leben am Gericht schildert. Achenbach streift durch Remscheid und begegnet diversen Menschen, die für diverse Milieus stehen: Schüppenschmied, Fabrikarbeiter-Tochter, Medikus und Fabrikant.

Buchautor unterzeichnete Gelöbnis an den „Führer“

Hinter den Handlungssträngen stehe nicht zuletzt der historische Konflikt zwischen den selbstständigen Feilenhauern in ihrem Kotten und den Werkmeistern, die Feilen in Fabriken an Maschinen hauen. Der Feilenhauer verdiente manchmal weniger als der Arbeiter in der Fabrik, sagte Diederichs. Im Jahr 1900 seien die Fabrikarbeiter längst in der Überzahl gewesen, sei für den Feilenhauer aber nicht in Frage gekommen, „unter die Glocke zu gehen“ – in die Fabrik.

Der Roman-Autor schilderte auch Forderungen nach besseren Einkaufspreisen sowie Löhnen und Streikdrohungen. Vorbild sei ein Feilenhauer-Streik um 1890 gewesen, als es immer mehr technische Neuerungen in den Fabriken gab. Bis 1920 sei die handgehauene der Maschinen-Feile noch überlegen gewesen – danach sei sie auch rentierlicher gewesen.

Irgendwann habe der Fabrikant von beiden Seiten Druck bekommen: Die Feilenhauer wollten zehn Prozent mehr Geld für ihre gelieferten Werkzeuge – die Fabrikarbeiter wollten, dass die Arbeitszeit von täglich elf auf zehn Stunden gesenkt wird.

Romanautor Walter Bloem habe freilich keine Wirtschaftsgeschichte schreiben, sondern das Anliegen verbreiten wollen, dass es Lösungen eher im rein Menschlichen gebe. „Wenn man sich menschlich versteht, gibt es eine Lösung“, fasste Dr. Diederichs die Überzeugung zusammen. Bloem sei ein Lieblingsautor von Kaiser Wilhelm II. gewesen – habe aber zu den 88 deutschen Schriftstellern gehört, die ein Gelöbnis an den „Führer“ Adolf Hitler unterzeichneten. Er sei NSDAP-Mitglied gewesen und habe antisozialistische Tendenzen in der Person eines intellektuellen Streik-Aufrührers auch im Buch deutlich zum Ausdruck gebracht.