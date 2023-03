Nach der Kommunalwahl 2020: Das hat die Ampel in Remscheid erreicht

SPD, Grüne und FDP blicken auf ihre Zusammenarbeit im Remscheider Stadtrat zurück.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Als „kollegial“ und „vertrauensvoll“ bezeichnen die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP ihre Zusammenarbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren: Sven Wolf (SPD), David Schichel (Grüne) und Sven Chudzinski (FDP) zogen gestern Halbzeitbilanz ihrer Koalition, die sie nach den Kommunalwahlen 2020 geschmiedet hatten. Sie sehen Remscheid insbesondere im Bildungssektor auf einem guten Weg. Weitere Investitionen in Höhe von 130 Millionen Euro sollen folgen – unter anderem um die Gymnasien, für die Rückkehr zum Abi nach 13 Jahren zu rüsten, und um den Brandschutz in zu verbessern.

Aber bereits seit 2021 sei einiges geschehen. 39,2 Millionen Euro flossen in den Neubau, die Sanierung und Ausstattung der Schulen, rechnete Sven Wolf vor. Größtes Projekt war dabei das neue Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung, das am Hauptbahnhof aus der Taufe gehoben wurde. „Es war der erste Schulneubau in Remscheid seit fast 30 Jahren“, hob Wolf die Bedeutung der 28 Millionen Euro schweren Maßnahme hervor. Auch bei der Schaffung von Kindergartenplätzen gebe es Fortschritte. Seit 2021 seien 480 Plätze geschaffen worden. In nächsten zwei Jahren würden weitere 610 hinzukommen, so dass dann der Bedarf gedeckt sei. „Dies ist eine ganz große Leistung“, erklärte Wolf.

Neue Bücherei in der alten Feuerwache

Weitere Erfolge seien der Umbau der Lüttringhauser Feuerwache zur Stadtteilbibliothek, die Erneuerung von Spielplätzen unter anderem am Albert-Tillmanns-Weg und in Holz sowie die Erschließung des Neubaugebiets Schützenplatz in Lüttringhausen, wo sich Häuslebauer durch Erbbauzinsen ihr Eigenheim leisten können – in einem Viertel, das möglichst ökologisch sein soll.

Dies ist ganz sicher im Sinne von David Schichel, der die grünen Akzente in der Politik der Ampelkoalition betonte. Herzensangelegenheit sei ihm, dass Mobilität klimafreundlicher wird. Dies sei durch die Verbesserung der Fahrradinfrastruktur gelungen: „Ohne dabei den Autoverkehr zu missachten“, wie er unter anderem mit Blick auf die neuen Schutzstreifen für Radler an diversen Straßen bemerkte. Als Meilenstein bezeichnete er die Verlängerung der Balkantrasse in Richtung Lüttringhausen, wofür in den nächsten vier Jahren rund 1,7 Millionen Euro bereitstehen. Auch im Personennahverkehr gebe es Entwicklungen zum Guten: David Schichel erinnerte an die Jungfernfahrt der Direktlinie zwischen Innenstadt und Lüttringhausen, an die er gemeinsam mit seinen Kollegen Wolf und Chudzinski teilgenommen hatte – und die für Pendler längst zu einem attraktiven Angebot geworden sei. Die Direktverbindung per Bus nach Köln werde zum Thema in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode, die 2025 endet.

24,5 Millionen Eurofließen ins Freibad

FDP-Fraktionschef Sven Chudzinski widmete sich unter anderem den Themen Sport und Freizeit. Seit 2021 seien vier Millionen Euro in die Sportstätten geflossen, wobei er als Beispiel den Kunstrasenplatz in Hackenberg anführte. „Dies hat bereits für einen deutlichen Mitgliederzuwachs bei der SG gesorgt“, sieht er positive Effekte für den Fußballsport. Der Liberale kündigte an, dass die größte Investition in der Freizeitsparte noch bevorstehe: 24,5 Millionen Euro sollen in die Modernisierung des Freizeitbads Eschbachtal gesteckt werden, auch dank Fördermitteln.

Diese und andere Investitionen seien ohne einen ausgeglichenen Haushalt nicht möglich, was Kämmerer Sven Wiertz (SPD) auch durch eine Erhöhung der Grundsteuer erreichen will. Chudzinski erklärte, dass er mit einem geringeren Anstieg rechne. Dafür werde sich die FDP einsetzen.

Die Mehrheit im Stadtrat

Gemeinsam mit der Stimme des OB verfügen SPD und Grüne über 30 Stimmen im Stadtrat – und hätten eine knappe Mehrheit, die durch die drei Stimmen der FDP deutlicher wird. Sie bilden nicht erst seit der Kommunalwahl 2020 ein Ampel-Bündnis.

Dem gegenüber stehen 26 Stimmen: 17 CDU, 3 Linkspartei, 3 Pro Remscheid, 2 WiR, 1 echt-Remscheid.