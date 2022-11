Schauspiel „Amadeus“: Wir verlosen Karten

Hier werden Zuschauer zu Komplizen

Bereits als Kind von dem Wunsch besessen, ein berühmter Musiker zu werden, hat der junge, eher mittelmäßige Salieri (Wolfgang Seidenberg) mit Gott einen Pakt geschlossen. So wird er schnell Hofkapellmeister in Wien. Doch dann taucht der geniale Mozart auf, der „Amadeus“, der von Gott geliebte – und die Intrigen nehmen ihren Lauf. Das Schauspiel von Peter Shaffer aus dem Jahr 1979 ist bereits mehr als 1000 Mal am Broadway gespielt worden. Die Filmadaption wurde mit mehreren Oscars ausgezeichnet. In der Aufführung der Schauspielbühnen Stuttgart/Euro-Studio Landgraf am 16. November im Teo Otto Theater geht es um den spannenden Kampf zwischen den Rivalen Salieri und Mozart, ein opulentes Schauspiel mit wunderbarer Musik.

Auf was können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer bei „Amadeus“ freuen? Schauspieler Wolfgang Seidenberg, der auch bereits beim „Marienhof“ und in „Schindlers Liste“ mitgespielt hat, erklärt: „Amadeus ist eine Wundertüte von einem Theaterstück. Einerseits ist es wie ein Shakespeare-Drama, in dem es um die Intrige geht, andererseits werden die Zuschauer zu Komplizen der Hauptfigur.“ Sie seien immer ein wenig mehr informiert als die Bühnenfiguren. „Das ist ein großer Spaß.“ Zugleich sei „Amadeus“ ein Krimi, eine Gesellschaftskomödie und eine Liebesgeschichte zwischen Mozart und Constanze – für jeden sei etwas dabei.

Welche Herausforderung stellt die Rolle des Salieri für ihn dar? „Salieri muss die ganze Zeit den Kontakt zum Publikum halten. Dass er sympathisch bleibt, obwohl es um Neid geht, ist eine weitere Herausforderung.“ Und die Moral von der Geschicht’: Wie gehe ich damit um, dass jemandem alles zufliegt, während ich hart dafür arbeiten muss?

