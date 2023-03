Am Barren war sie in ihrem Element

Helga Gielsdorf ist seit 80 Jahren Mitglied beim TV „Frisch Auf“ Lennep.

Von Stephanie Arens-Licciardi

Remscheid. „Frisch Auf“, der Name ihres Vereins trifft auch auf die 95-jährige Helga Gielsdorf zu. Gemeinsam mit Nichte Ulla Fleischer und dem Vorstand Beate und Hermann Hinck blickt sie mit frischem Blick auf ihre lange Zeit beim TV „Frisch Auf“ Lennep 1933 zurück. Es wird gelacht, erzählt und ein „Weißt du noch . . . ?!“ komplettieren die Anekdötchen und Geschichten, die Gielsdorf an einem verschneiten Vormittag im Johanniter-Altenheim in Radevormwald einfallen.

„Seit 1943 bin ich Mitglied beim TV“, erzählt sie nicht ohne Stolz. Sport, das sei immer schon ihre Sache gewesen, schließlich kommt die gebürtige Lenneperin aus einer Familie, in der Sport großgeschrieben wurde. Bei Helga Gielsdorf ging es so richtig 1943, mitten im Krieg, los. „Eigentlich war ich schon seit einem Jahr dabei, aber erst mussten wir uns bewähren.“

Damals hieß der Verein noch Durchsholz und Sport fand in einem umgebauten Klassenraum der Schule Durchsholz statt. Einmal die Woche ging es zu Fuß vom Hasenberg, bergauf, bergab, durch die Wälder zum Verein. Abends war das natürlich eine dolle Sache, vor allem im Winter. „Die erste Strecke waren wir noch zu viert, danach musste ich allein weiter.“ Ungefährlich sei das für die damals 15-Jährige nicht gewesen. „Auf dem Weg nach Hause musste ich immer an dem Kriegsgefangenenlager am Tocksiepen vorbei. Ich hatte aber für Notfälle immer eine Keule dabei“, sagt Gielsdorf.

Leichtathletik stand bei der jungen Frau hoch im Kurs. Mit „Leib und Seele“ wie sie sagt, habe sie sich dem Verein verschrieben. Auch am Barren oder am Reck war die Lenneperin in ihrem Element. „Nur Ringe hatten wir keine, dazu war die Decke der Turnhalle, ein umgebautes Klassenzimmer, zu niedrig.“ Daneben war sie eine leidenschaftliche Faustballspielerin.

Anfangs waren sie eine größere Gruppe, doch mit Kriegsverlauf seien die Jungs nach und nach zum Dienst eingezogen worden. „Zu guter Letzt war ich fast die Einzige, die den Verein weiter am Leben gehalten hat.“

Doch die Nachkriegszeit war alles andere als einfach. Die Halle war unbeheizt, Licht gab es keins, die Menschen waren mit Überleben beschäftigt. „Aber Sport haben wir trotz der schwierigen Zeiten gemacht.“ Es sei eine Ablenkung zum harten Alltag gewesen. Um zu heizen, haben Helga Gielsdorf und ihre Freundinnen manches Bündel Holz, obwohl streng verboten, aus dem Wald unweit der Panzertalsperre mitgehen lassen.

In den 1950er Jahren nahm das Vereinsleben wieder an Fahrt auf. Die Erfolge der Sportler des TV sprachen sich herum – und konnten sich sehen lassen. Wettbewerbe, Turniere – den „Durchholzenern“ konnte man so schnell nichts vormachen. „Mit dem Rad sind wir einmal durch Müngsten nach Solingen gefahren“, erinnert sich die Jubilarin. Groggy seien sie danach gewesen, da war nicht mehr viel mit Kampfgeist, sagt sie und lacht.

Die Begeisterung für den Sport gab sie an ihre Nichte weiter

Ihre Passion hat die heute 95-Jährige an ihre Nichte Ulla Fleischer weitergegeben. In den 1980er Jahren setzte sie die Arbeit ihrer Tante Helga fort und hauchte dem Kinderturnen neues Leben ein. „Das habe ich wohl auch von meinen Eltern, die waren beide Oberturnwarte.“ Seit ein paar Jahren lässt es Helga Gielsdorf aber ruhiger angehen. In ihrer Freizeit beschäftigt sie sich mit Handarbeiten und hält den Kontakt zu ihrem Verein. Doch ihre Erinnerungen, die begleiten sie bis heute.

Der Verein

Der TV „Frisch Auf“ Lennep 1933 e.V. wurde 1933 in der Tradition von Turnvater Jahn (1778-1852) als Durchsholzer Turnverein gegründet. Infos zum Sportprogramm gibt es unter frischauf-lennep.de.