Karneval

Altweiber in Remscheid - Party im Schützenhaus Remscheid. Altweiber in Remscheid - Party Remscheider Bräu. Altweiber in Remscheid - das waren die Partys im Löf, im Remscheider Bräu, im Schützenhaus Remscheid. © Doro Siewert

Im Löf, im Schützenhaus und im Remscheider Bräu stiegen an Altweiber 2023 Weiberball und Party. Viele Fotos.

An Altweiber startet traditionell der Straßenkarneval - auch in Remscheid. Doro Siewert war in Remscheid unterwegs und hat viele Impressionen eingefangen.

