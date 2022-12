Alte Schlossfabrik richtet Hochzeitsmesse aus - RGA verlost VIP-Paket

Der schönste Tag im Leben soll etwas ganz Besonderes sein. Damit Brautpaare die passenden Inspirationen finden, richtet die Alte Schlossfabrik zum vierten Mal eine Hochzeitsmesse aus.

Die Hochzeitsmesse: Am Samstag 7. Januar, ab 14 Uhr, und am Sonntag, 8. Januar, ab 11 Uhr, heißt es in Burgtal auf der Stadtgrenze zu Remscheid und Wermelskirchen wieder „Spirit of Wedding“. Über 40 Teilnehmer aus allen Bereichen der Hochzeitsbranche nehmen laut Veranstalter Florian Unkel teil. „Hören, schmecken, sehen – wir sprechen die gefühlvollen Sinne an“, sagt der gebürtige Lütterkuser Unkel, der sich freut, dass es keine Corona-Auflagen mehr gibt.

Die Höhepunkte: Die sogenannten Walking Acts, die beim letzten Mal noch coronabedingt die Bühne ersetzen mussten, kamen so gut an, dass es sie auch dieses Jahr wieder geben wird. Und noch ein weiteres „positives Überbleibsel” der damaligen Auflagen wird es wieder geben: Die verschiedenen Einlasszeiten bleiben bestehen, da sich die Besucher so mehr über den jeweiligen Tag verteilen. „Das sorgt sowohl für die Gäste als auch für die Aussteller zu einem angenehmeren Messe-Erlebnis. Es ist einfach mehr Zeit für intensive Beratungsgespräche vorhanden“, erklärt Florian Unkel. Neben einer Brautmodenschau können die Gäste auch wieder Torten und Cocktails probieren, sich von einem Magier verzaubern lassen oder die Greifvogelschau bewundern. Und erhalten ganz viele Tipps für den großen Tag.

Hochzeit zu gewinnen: Ein weiteres Highlight in diesem Jahr ist die Verlosung einer kompletten Hochzeitsfeier im Wert von über 15 000 Euro. Interessierte Paare können sich via E-Mail an kontakt@alteschlossfabrik.de oder über eine persönliche Nachricht auf Instagram @spirit.of.wedding anmelden, um an der Verlosung teilzunehmen. Einzige Bedingung: Die Hochzeit sollte 2023 über die Bühne gehen.

Eintrittskarten: Karten kosten 7 Euro pro Person im Vorverkauf bei den Remscheid-Live-Vorverkaufsstellen und online, 10 Euro an der Tageskasse. Tipp: besser vorab buchen, denn der Eintritt pro Besucher-Slot ist limitiert.

Verlosung: Der RGA verlost zwei VIP-Pakete für die „Spirit of Wedding“ im Wert von je 50 Euro. Sie enthalten freien Eintritt, eine Flasche Prosecco oder Hugo sowie ein Mittagessen für Zwei. Dazu bis Dienstag, 27. Dezember, einfach eine E-Mail samt Namen und Herkunftsstadt schreiben: melissa.wienzek@rga.de

Teilnahmebedingungen: Teilnahme ab 18 Jahren. Umtausch, Barauszahlung und Rechtsweg ausgeschlossen. Mitarbeiter der Mediengruppe B. Boll sind ausgeschlossen. Gewinner werden ausgelost und per E-Mail benachrichtigt. -mw-

www.rga.de/datenschutz