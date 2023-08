Als die Schallplatte aus dem Automaten kam

Manfred Orlikowski spiele jahrelang Bass bei der Band The Teachers. In die Titelmusik einer Fernsehserie war er verliebt.

Von Peter Klohs

Remscheid. Manfred Orlikowski wuchs in einem typischen Arbeiterhaushalt in Lennep auf. „Meine Eltern hatten mit Musik nichts am Hut“, erinnert er sich. „Und wenn dann doch mal das Radio lief, dann hörte man die damals üblichen Schlager von Freddy Quinn und Margot Eskens.“

Als er zwölf Jahre alt war, sah Manfred Orlikowski im Fernsehen „Raumpatrouille Orion“, fand die Serie „sensationell gut“ und verliebte sich sofort in die Titelmusik. „Ich lief an einem der nächsten Tage zu einem Musikgeschäft in Lennep. Ich glaube, es war Radio Lepptin. Auf jeden Fall hatten die einen Automaten vor der Eingangstür, in den man das Geld einwarf und daraufhin die gewünschte Single-Platte erhielt. Eine Schallplatte aus dem Automaten. Man stelle sich vor . . .“ So ging das los mit Manfred Orlikowskis Liebe zur Musik.

Mit 13 Jahren kamen der Klavierunterricht und die erste Bekanntschaft mit den Beatles („Die mochte ich am Anfang gar nicht.“). Er bekam ein Harmonium geschenkt und spielte die Hits der 60er Jahre – so gut er es vermochte – nach. Es schloss sich dem Orgelunterricht bei Anton Klapperich, dem damaligen Kantor der katholischen Kirche zu Lennep, an. Danach folgte das Spiel auf der Farfisa-Orgel. Erste Bands wurden gegründet („Die erste Band gründete ich damals im Röntgen-Gymnasium.“), erste Auftritte, der Einstieg in die Popmusik. „Seit ich 16 Jahre alt war, habe ich immer irgendwo Musik gemacht“, sagt er heute.

„Beim Woodstock-Festival wäre ich gerne dabei gewesen.“

Manfred Orlikowski änderte seine Meinung zu den Beatles schnell. Heute redet er von den vier Pilzköpfen in höchsten Tönen. „Die haben so viel zum ersten Mal gemacht“, schwärmt er, „von der Tontechnik bis zum Einsatz von exotischen Instrumenten. Ohne die Beatles sähe die Musikszene heute anders aus.“

Sein Musikgeschmack weitete sich rasch aus. In seiner CD-Sammlung findet man Klassik (von Bach über Arvo Pärt bis zu Max Richter), Pop, Rock (Agnes Obel, die kompletten Beatles, Nektar) und Jazz (von Pat Metheny bis zu Caecilie Norby). Letztere hat es ihm besonders angetan. „Ich liebe Frauenstimmen“, sagt der ehemalige Lehrer für Musik und Englisch. „Die Obel, die Norby, Sidsel Endresen, Joni Mitchel, Mari Boine – alles Musik erster Güte.“ Auch Opern schätzt er, selbst solche Monumentalwerke wie Tannhäuser (Richard Wagner). „Es gab Zeiten, in denen ich mich regelmäßig mit einem Freund traf, um mit ihm Wagner-Opern zu hören.“

An seinen ersten Konzertbesuch erinnert er sich deutlich: „1972, ein Open-Air-Festival in Remscheid. Da spielte Nektar, halbwegs mitten in der Nacht, mit dieser orgiastischen Light-Show, mit dieser psychedelischen Musik. Ich bin nach dem Konzert nach Hause gelaufen und habe die Musik auf dem Klavier nachgespielt. Es war, als habe sich die Nektar-Musik auf der Festplatte in meinem Gehirn eingebrannt.“

Später besuchte er weitere Nektar-Konzerte und befreundete sich mit den Musikern. „Die Beatles habe ich leider nie live gesehen, dazu war ich zu jung. Aber immerhin Paul McCartney. Und beim Woodstock-Festival, da wäre ich gerne dabei gewesen.“

Schlager mag Manfred bis heute nicht, dem freien Jazz kann er ebenso nichts abgewinnen, bei Country fremdelt er. Rammstein lehnt er als „zu martialisch“ ab, auch atonale oder zu verkopfte Musik (Stockhausen) sagt ihm nichts.

Seit vier Jahren ist er offiziell im Ruhestand und genießt besonders, auch tagsüber eine komplette CD anzuhören. Seine Anlage ist entsprechend gut, so dass das Hören ein wahrer Genuss ist. Einen Geheimtipp möchte er nicht für sich behalten: Die aus Essen stammende Musikerin Katja Werker hat Manfred Orlikowski – zumindest mit ihrer ersten CD „What the bird said“ – sehr beeindruckt.

Zur Person

Manfred Orlikowski wurde 1954 im alten Lenneper Krankenhaus geboren. Er spielte jahrelang Bass bei der Band The Teachers. Auch heute macht er noch Musik: Gemeinsam mit seiner Frau Ursula spielt er im Duo auf Mittelalter-Festen und Yoga-Festivals.