Als der Milchpreis sinkt, satteln sie um

Die Dahlmanns und ihre Käserei auf dem Ehrenberg in Wuppertal.

Bergisches Land. Gouda aus Wuppertal? Seit 26 Jahren produzieren Loreta und Martin Dahlmann auf ihrem Hof einen eigenen Rohmilchkäse. Es gibt ihn in den Sorten Natur sowie mit verschiedenen Kräutern wie etwa Bärlauch, Brennnessel, Kümmel und – besonders beliebt – Chili. Im Herbst bieten die Dahlmanns auch Trüffelkäse an. Der Käse wird im hofeigenen Laden verkauft. Ebenso stehen der Vorsitzende der Kreisbauernschaft Mettmann und seine Frau mit einem Verkaufswagen auf den Wochenmärkten in Schwelm (freitags) und Wuppertal-Barmen (samstags).

Joghurt und Quark aus eigener Produktion

Auf die Idee zur Käsefabrikation kamen die Dahlmanns Ende der 1990er-Jahre, als der Milchpreis einmal wieder sehr niedrig war. So beschlossen sie, die Milch ihrer aktuell bis zu 60 Kühe nicht nur zu vermarkten, sondern auch selbst weiter zu verarbeiten. Inzwischen haben die Dahlmanns in ihrem Hofladen hoch über Langerfeld eine feste Stammkundschaft, die auch den Joghurt und Quark – ebenfalls aus eigener Produktion – schätzt, sowie weitere Produkte von bäuerlichen Kollegen (Eier, Wurst, Konfitüre, Schaf- und Ziegenkäse), die die Dahlmanns in ihrem Lädchen anbieten. Etwa den Honig, den ein Imker auf den Wiesen hinter ihrem Bauernhaus produziert. Und natürlich die Rohmilch, die die Dahlmanns ausschließlich direkt ab Hof frisch verkaufen.

Einkaufen beim Bauern wird auch im Bergischen Land immer beliebter

In die Käseproduktion haben sich die Dahlmanns vor bald drei Jahrzehnten akribisch eingearbeitet. Der alte Kälberstall wurde zur klinisch reinen Fabrikationsstätte umgebaut, wo nun dreimal pro Woche „gekäst“ wird und einmal die Woche Joghurt und Quark produziert werden. Eine 800 Liter große Wanne ist der „Haupt-Tatort“, dort hinein kommt die frische Milch. Diese wird hochgepumpt, mit Käsekulturen versetzt und muss dann erst einmal ruhen. Danach setzen die Dahlmanns Kälberlab zu, und dann heißt es für den Käse: noch mal ruhen. Anschließend wird gerührt – solange, bis die entstandene Molke vom Bruch getrennt werden kann. Der Bruch wird, wenn er fest genug in der Konsistenz ist, in Formen gepresst und muss dann trocknen. Anschließend wird er plastifiziert, wobei Loreta Dahlmann darauf hinweist, dass das gesundheitlich umstrittene Natamycin, das vielfach gegen Schimmelbefall eingesetzt wird, bei ihnen keine Verwendung findet. Danach geht es für den Käse in den Reiferaum. Mindestens drei Monate lang. Je länger er liegt, desto kräftiger wird er, berichtet Loreta Dahlmann.

