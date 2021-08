Kommentar zum Gleisdreieck: Allzu wurstiges Vorgehen

Standpunkt von Axel Richter

Wer das Gezerre um das Gleisdreieck verfolgt, der erinnert sich an das Debakel um die Blume.

Als es in den 2000er Jahren darum ging, die Ländereien in Lüttringhausen in ein Gewerbegebiet zu verwandeln, hatten die Planer ihre Skizzen ebenfalls bereits fertig, bevor sie mit den Eigentümern in ernsthafte Gespräche über einen Verkauf getreten waren. Die zeigten sich daraufhin nicht minder verschnupft als Gerhard Felbick .

„Ich verkaufe nicht“, sagt er trotzig mit Blick auf seine Felder im Gleisdreieck. Ob das sein letztes Wort ist, werden die Gespräche zeigen, die die Stadt nun folgen lassen will. Seiner Verkaufsbereitschaft förderlich war das allzu wurstige Vorgehen der Planer davor allerdings nicht. Hier wurde nach der Blume einmal mehr über die Köpfe derer entschieden, auf deren Kooperation die Stadt angewiesen ist. So aber bekommt Remscheid keine neuen Flächen für Gewerbe. Dabei braucht sie sie drin-gend.

