Alleinerziehende gründen Treff

+ © Roland Keusch Rosana Barcala und Sibylle Clormann haben einen Treff für Alleiner-ziehende eingerichtet. © Roland Keusch

In den Awo-Räumen wollen sich die Organisatorinnen mit anderen Müttern austauschen.

„Alleinerziehend – aber nicht allein“ heißt es künftig an jedem ersten Mittwochnachmittag im Monat ab 15 Uhr im Haus der Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Lenneper Mollplatz. Rosana Barcala und Sibylle Clormann haben sich vorgenommen, alleinerziehende Mütter und Väter hier zusammen zu bringen. „Ich habe meinen Sohn auch allein erzogen und so einen Treffpunkt immer vermisst. Mal rauskommen, abschalten und den Stress vergessen – das wollen wir bieten“, nennt Rosana Barcala das Ziel.

Vorstellen kann sie sich auch, gemeinsam etwas zu unternehmen oder Referenten einzuladen. „Die Idee zu diesem Treffpunkt hat beim Glühweinverkauf auf dem Rathausplatz Gestalt angenommen“, erinnert sich Sibylle Clormann. Auch sie erzieht ihre Kinder allein: „So ein Austausch unter Gleichgesinnten tut doch gut.“

Räume sind schon kindgerecht ausgestattet

Die obere Etage im Haus hat die Awo vom Jugendamt übernommen, die Räume renoviert und möbliert, um Deutschkurse für Flüchtlinge anzubieten. „Die haben ihre Kinder mitgebracht, und so haben wir auch für sie ein Zimmer mit Wickelraum eingerichtet“, sagt Antonio Scarpino, Vorsitzender des Lennep/Lüttringhauser Ortsvereins. Die sollen genutzt werden. Und Barcala und Clormann haben jede Menge Ideen: Spielsachen- oder Anziehsachenverkauf oder ein Schulbüchertausch zum Beispiel. „Die Lage hier ist optimal, und wir sind ja ein Begegnungszentrum, das offen für alle sein soll“, erklärt Clormann.

Zum Treff der Alleinerziehenden ist jeder willkommen. Um Anmeldung unter P (01 57) 39127486 oder P (0157) 86325826 wird gebeten. „Aber auch über Mütter und Väter, die sich spontan entscheiden zu uns zu kommen, freuen wir uns“ , sagt Barcala.