Alleestraße: Mit Elras schließt der nächste Fachhändler

Marc Kobus schließt Ende Mai. Der Inhaber von Elras an der oberen Allee wechselt in ein Angestelltenverhältnis.

Marc Kobus gibt auf. Stadt weist Mitverantwortung dafür zurück.

Von Axel Richter

Im nächsten Jahr hätte sein kleines Unternehmen sein 50-Jähriges gefeiert. Hätte. Denn aus 50 Jahren Elras an der oberen Allee wird nichts mehr. Marc Kobus, Inhaber des Geschäftes für Rasierer, Körperpflegeprodukte, Pfefferspray und Co., wird sein Geschäft zum 31. Mai schließen. Die Remscheider Innenstadt verliert damit ein weiteres Fachgeschäft, von denen es ohnehin nicht mehr viele gibt. Und die Stadt Remscheid sagt, der Einzelhändler sei daran nicht ganz unschuldig.

Zum wiederholten Mal sah sich der Einzelhändler jüngst zugebaut, wie er sagt. Zum Ostermarkt auf der Allee habe ein Anhänger mit Süßwaren den Fußweg am Tüpitter-Standbild verstellt. Schon in der Vorweihnachtszeit, als die Händler des Wochenmarktes ihre Stände auf der oberen Allee aufschlugen, habe er unter solchen Einschränkungen sein Geschäft betreiben müssen, sagt Marc Kobus: „Ich bin so doch überhaupt nicht mehr sichtbar.“

Andreas Meike, Chef des Remscheider Stadtmarketings und zuständig für das Marktgeschehen, weist die Kritik zurück. „Herr Kobus hat keinen Grund, die Dinge so zu sehen“, sagt Meike. „Wir haben die Fahrzeuge in seinem Sinne bewegt.“ Zudem: „Andere Einzelhändler haben den zusätzlichen Kundenstrom auf der Alleestraße genutzt.“ Durch Mitarbeit im Marketingrat der Stadt habe jeder die Gelegenheit, direkten Einfluss zu nehmen.

Die Mitarbeit dort hat Marc Kobus vor Jahren eingestellt. Ohnehin glaubt er nicht mehr an eine Zukunft des Fachhandels. Drei bis fünf Jahre gibt er ihm noch, dann habe das Internet die inhabergeführten Geschäfte schlussendlich erledigt. Um dem zu entgehen, nehme er den Absprung und wechselt als Angestellter zu einer Firma für Antennenbau in Wuppertal.

Ralf Wieber teilt den Pessimismus nicht

Ralf Wieber, Vorsitzender des Vereins Marketing Innenstadt und Geschäftsführer der Immobilien- und Standortgesellschaft, bedauert das. „Es tut mir sehr leid, dass Elras schließt“, sagt er, mag sich dem Pessimismus von Inhaber Marc Kobus aber nicht anschließen. Wieber setzt große Hoffnung auf die millionenschwere Sanierung der Innenstadt.

Das kleine Elras-Geschäft steht unterdessen bereits zur Neuvermietung an. Findet sich kein Nachmieter, droht an der oberen Allee der nächste Leerstand – in unmittelbarer Nachbarschaft zur seit Monaten leerstehenden ehemaligen Bücherei Potthof.