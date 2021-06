Allee: Sicherheit steht an erster Stelle

Unterkunft für geflüchtete Frauen und Kinder

16 Frauen und elf Kinder wohnen inzwischen in der Flüchtlingsunterkunft. Der Eingang wird mit Kameras überwacht.

Von Lara Hunt

Wer in die Flüchtlingsunterkunft an der Alleestraße will, muss erst auf die Klingel drücken, auf der groß die Buchstaben „BAF“ stehen. Die stehen für „Begegnen, Annehmen, Fördern“ – das ist der Name des Vereins, der sich in Remscheid um die Unterbringung Geflüchteter kümmert.

Oberhalb der Klingel ist eine Kameralinse. Und am Empfang im ersten Obergeschoss sitzt immer eine Mitarbeiterin, die kontrolliert, wer an der Tür steht. Die Aufnahmen von drei Kameras flirren über den Bildschirm, zeigen die Eingänge.

„An uns kommt keiner vorbei“, sagt Mitarbeiterin Gabi Dollase. 24 Stunden am Tag ist der Empfang besetzt, auch an den Wochenenden und Feiertagen. Sieben Mitarbeiterinnen hat BAF eingestellt, damit immer jemand zur Stelle ist. Wer nicht erwünscht ist, kommt nicht ins Haus. Die Bewohnerinnen selbst haben keinen Schlüssel.

16 Frauen und elf Kinder leben derzeit in der Flüchtlingsunterkunft, die Ende Dezember eröffnet wurde. Die Umfunktionierung der ehemaligen Senioren-Residenz war begleitet von Sorgen der Anwohner um die Sicherheit. Mit ein Grund, weshalb in der Unterkunft ein 24-Stunden-Hausmeisterdienst eingerichtet wurde, der genau aufpasst, was passiert.

Kleinere Probleme müssen noch gelöst werden

Bisher, berichtet Dollase, gab es keine Vorfälle. „Und es wurden auch keine Beschwerden mehr an uns herangetragen“, sagt BAF-Geschäftsführerin Daniela Krein. An kleinen Problemen wird immer noch getüftelt. Da ist zum Beispiel der Essensgeruch, der durchs Treppenhaus zieht – die Dunstabzugshaube muss noch justiert werden.

Die Gerüche kommen aus der zweiten Etage. Durchs Treppenhaus geht es in einen Flur mit lila Wänden. „Wir haben den nicht so gestrichen“, bemerkt Dollase. Auch wenn der Eingangsbereich im ersten Obergeschoss luxuriös wirkt, wurde gespart, wo es ging. Ein neuer Anstrich war nicht nötig. Auch Fernsehen können die Bewohnerinnen nicht. „Die Stadt prüft noch, was günstiger ist: Kabel oder DVB-T“, erklärt Krein. Einfach sei das für die Frauen nicht immer. „Es gibt ja auch nicht so viel, was sie machen können, besonders jetzt im Winter“, sagt Dollase.

Statt fernzusehen, stehen vier Frauen in der Küche, unterhalten sich und kochen. Nebenan ist es laut: Die Kinder spielen im Aufenthaltsraum. Hier stehen zwei Tische, ein Sofa und ein paar Kisten mit Spielzeug. Auf der freien Fläche wird Dreirad gefahren. Oder mit dem aufblasbaren Wasserball Fußball gespielt.

Bald wird es noch voller im Aufenthaltsraum. Nächste Woche sollen weitere Frauen mit und ohne Kinder einziehen. Und dann ist da noch die ganz besondere Neuaufnahme. „Wir haben unser erstes Baby“, berichtet Dollase. Eine der Bewohnerinnen befindet sich gerade mit ihrem Neugeborenen im Krankenhaus.

Die Strukturen stehen, die Organisation funktioniert, und Krein und ihre Mitarbeiter können durchatmen. Krein gibt zu: Es war ein hartes Stück Arbeit, die Unterkunft aufzubauen, die sich nur an Frauen – vorwiegend mit Kindern bis zwei Jahren – richtet. Genau, wie die vergangenen Jahre ein hartes Stück Arbeit waren. Die vielen Geflüchteten unterzubringen, war ein Kraftakt. „Wir haben uns um fast das Doppelte an Mitarbeitern vergrößert“, sagt Krein.

Über 80 Mitarbeiter hat BAF jetzt, die sich um die Unterkünfte und ihre Bewohner kümmern. „Hausmeister mit Betreuungsaufgaben“, beschreiben sie ihren Job. Sie werden daran arbeiten, die Unterkunft für Frauen an der Alleestraße weiterzuentwickeln. Mit Hilfe von Ehrenamtlern soll ein Sprachkurs angeboten werden. Auch über eine Art Kindergarten innerhalb des Hauses wird nachgedacht.