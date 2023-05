Allee Center: Hunderte Besucher bei Eröffnung von TK Maxx

Es ist der nächste große Schritt fürs Allee-Center. Neben Aldi hat nun auch TK Maxx auf der ehemaligen Real-Fläche eröffnet.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Von einem „Meilenstein“ für die Entwicklung des Allee-Centers sprach dessen Manager Nelson Vlijt, von einem „spannenden Frequenzbringer“ für die ganze Innenstadt Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz: Am Donnerstag hat TK Maxx, ein so genannter Off-Price-Händler, seine neueste Niederlassung im Untergeschoss des Centers eröffnet. Nahezu zeitgleich wurde auch der Eröffnungstermin des neuen Edeka-Marktes nebenan bekannt: Die Inhaberfamilie Pauli will dort am 1. Juni starten.

Wie sehr sich die Remscheiderinnen und Remscheider auf den TK Maxx gefreut hatten, zeigte unter an-derem die Traube an Menschen, die schon eine halbe Stunde vor der offiziellen Eröffnung vor dem neuen Geschäft wartete. Bis um 10 Uhr das Band durchgeschnitten wurde, waren so viele Besucher gekommen, dass der Andrang mit Absperrbändern und Security geregelt werden musste. Mit dabei: Eine Abordnung der anderen Mieter im Center, die das TK-Maxx-Team um Store-Manager Tilo Rohn mit Blumen willkommen hieß.

Auf den etwas mehr als 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche finden 30 Frauen und Männer einen Arbeitsplatz. Das Konzept, mit dem sie arbeiten, ist an anderer Stelle längst bewährt, der Remscheider Shop ist der 169. der Kette in Deutschland. TK Maxx kauft Markenware aus Überproduktionen, Restposten und Betriebsauflösungen auf und weiter. Neben Kleidung gibt es auch Kosmetik, Accessoires und Haushaltsgegenstände. Nach Angaben des Unternehmens bis zu 60 Prozent günstiger als die ehemalige Preisempfehlung. Ein festes Sortiment gibt es nicht, jeder Laden wird mehrmals wöchentlich beliefert – was dabei ankommt, weiß selbst der Filialleiter vorher nicht. So gibt es für die Besucher ständig Neues zu entdecken.

Edeka, Aldi und TK Maxx füllen die ehemalige Real-Fläche im Untergeschoss des Allee-Centers

Im Untergeschoss des Allee-Centers teilt sich TK Maxx die ehemalige Real-Fläche mit dem im Dezember eröffneten Aldi-Markt und bald auch mit Edeka Pauli. Mit dessen Eröffnung im Juni ist das neue „Ankermieter-Trio“ komplett. Die drei Geschäfte sollen nicht nur die Versorgung in der Innenstadt verbessern, sondern auch Menschen anlocken, von denen die anderen Geschäfte drumherum profitieren.

All das passe sehr gut zur derzeitigen Entwicklung des Centers, das „nicht nur verändert, sondern konzeptionell neu aufgestellt wird“, sagt Nelson Vlijt. Gerade nachdem zuletzt einige Modemarken wie Esprit und S.Oliver die Shopping-Mall verlassen hätten. „Die Eröffnung von TK Maxx ist ein wichtiges Signal für Partner aus dieser Branche.“ Die Entscheidung des amerikanischen Unternehmens, das weltweit mehr als 3300 Filialen betreibt, ins Allee-Center zu investieren, zeige anderen, dass es dort funktioniere: „Weil die Kunden im Haus sind.“

Allee-Center: Umbauarbeiten gehen im Erdgeschoss weiter

Derweil gehen die Umbauarbeiten eine Etage höher im Erdgeschoss weiter. Die Böden seien etwa zu zwei Drittel ausgetauscht, berichtet Center-Manager Vlijt, die neue Beschilderung weitgehend installiert. Bald sollen die Lampen ausgetauscht werden, zudem bekomme das Center ein digitales Leitsystem: An allen Eingängen stehen dann Terminals mit Touchscreens, die helfen, sich in der Mall zu orientieren. So können zum Beispiel Wegführungen per QR-Code aufs Mobiltelefon geladen werden.

Etwa bis Sommer sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein, so Vlijt. „Ab 1. September wollen wir das Re-Opening feiern.“ Dabei soll unter anderem auch der Grundstein, der beim Bau des Centers im Oktober 1984 erstmals verlegt und beim aktuellen Umbau wieder entnommen wurde, neu gelegt werden. „Dafür polieren wir ihn derzeit auf.“

Hintergrund

Das Konzept von Off-Price-Händlern hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Outlet-Stores, unterscheidest sich aber darin, dass man markenunabhängig ist und Posten unterschiedlicher Hersteller anbietet. Das Konzept wurde in den USA entwickelt, wo es sich seit den späten 1970er-Jahren verbreitet. In Deutschland kamen gut 20 Jahre später die ersten Geschäfte dieser Art auf. Der heutige Marktführer TK Maxx kam 1994 auf den britischen und 2007 auf den deutschen Markt.

Kommentar von Sven Schlickowey: Potenzial erkannt

Erst ein Discount-Riese aus Essen, nun der Off-Price-Marktführer aus Framingham im US-Bundesstaat Massachusetts und bald dann auch noch der größte deutsche Lebensmitteleinzelhändler – während Teile der Remscheider nach wie dazu neigen, die eigene Stadt schlecht zu maulen, erkennen andere deren Potenzial. Sonst würden all diese Firmen nicht hier, sondern wo anders investieren.

Natürlich hat Remscheid seine Probleme, welche Stadt hat die nicht, aber mit ihrer guten Lage im bevölkerungsreichsten Bundesland, einer Stadtgesellschaft, die schon viele Herausforderungen gemeistert und Zusammenhalt bewiesen hat, und einer stabilen Wirtschaft mit einer fast schon unglaublich innovativen Industrie als Rückgrat bleibt die Stadt weiterhin ein attraktiver Standort. Gut, dass immer mal wieder Menschen von Außerhalb kommen, um das den Remscheidern vor Augen zu führen.