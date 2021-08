Im Allee-Center erklingen die Schlager

+ © Roland Keusch In die „Schlagerwelten“ tauchten bereits Lilli Lange und Hans-Georg Pielhoff ein. Das Allee-Center lädt zur Zeitreise ein. © Roland Keusch

Ausstellung wird mit drei Live-Konzerten kombiniert. Den Anfang macht am Samstag Anna-Maria Zimmermann.

Von Frank Michalczak

Besucher des Allee-Centers können in die Augen bekannter Schlagergrößen blicken: Helene Fischer, Peter Maffay und DDR-Star Frank Schöbel warten in Lebensgröße auf die Kunden – als Pappkameraden nahe der Rolltreppen auf der oberen Etage des Einkaufszentrums.

Dieser ungewöhnliche Besuch ist Teil der Ausstellung „Schlagerwelten – 100 Jahre ganz große Gefühle “, die in den nächsten drei Wochen zu sehen sein wird. Mit ihr verbunden ist eine Zeitreise durch die Bundesrepublik. Jeder Dekade ist auf der Präsentationsfläche des Allee-Centers ein Wohnzimmer zugeordnet mit den typischen Möbelstücken, Zeitungen, Zeitschriften oder Büchern der jeweiligen Epoche. Untermalt wird dies mit Schlagern, die in den letzten Jahrzehnten die Spatzen von den Dächern pfiffen. Um sie zu hören, liegen in den unterschiedlichen Wohnzimmern Kopfhörer bereit. Natürlich dürfen auch Erinnerungen an die legendäre ZDF-Hitparade und ihre Stars ebenso nicht fehlen wie eine Würdigung für Guildo Horn, der Ende der 90er Jahre den fast vergessenen Schlager aus der Mottenkiste holte.

Die Ausstellung ging deutschlandweit bereits in diversen Einkaufszentren mit großem Erfolg über die Bühne, berichtet Center-Managerin Andrea Schwenke. Aus Platzgründen müssen die Gastgeber in Remscheid auf einen Teil der Zeitreise verzichten, der noch weit über die Geschichte der Bundesrepublik hinaus reicht.

Casting-Show machte die Künstlerin bekannt

Andrea Schwenke macht auf Live-Auftritte aufmerksam, die passend zur Ausstellung ab Samstag auf dem Programm stehen. „Den Anfang macht Anna-Maria Zimmermann“, kündigt sie an. Um 15 Uhr schaut die Künstlerin am Samstag, 11. März, im Center vorbei. Seit 2006 ist Anna-Maria Zimmermann einem großen Publikum bekannt. Damals nahm sie an der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ teil und schaffte es auf einen beachtlichen sechsten Rang. Für Schlagzeilen sorgte die Künstlerin, nachdem sie 2010 auf dem Weg zu einer Preisverleihung bei einem Hubschrauberabsturz lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte. Anna-Maria Zimmermann kämpfte sich auf die Bühne zurück und zählt heute zu den populärsten Sängerinnen in der Schlagerbranche. Zu ihren Hits gehören „1000 Träume weit“ („Tornero“) und auch „100 000 leuchtende Sterne“.

Am 18. März kann sich das Publikum auf eine Remscheiderin freuen: Sängerin Annelie Michel, die als Andrea-Berg-Double bekannt wurde, tritt ins Rampenlicht. Auf der Center-Bühne präsentiert sie die großen Hits von Andrea Berg, aber auch eigene Songs, mit denen sie sich in der Schlagerszene längst einen guten Namen gemacht hat – zum Beispiel „Komm wir fliegen zu den Sternen“ und „Ich bin deine Königin“. Mehrere Auftritte sind vorgesehen, laut aktueller Planung um 13, 14.15 und 15.30 Uhr. Den Schlussakkord bei der dreiteiligen Reihe von Schlagerkonzerten setzt am Samstag, 25. März, Sänger Markus Becker, der ab 15 Uhr unter anderem seinen Hit „Das rote Pferd“ anstimmen wird.