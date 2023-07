Allee-Center: Das Etappenziel ist zum Greifen nah

Ab dem 2. September soll das Ende der großen Umbauarbeiten gefeiert werden.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Die Großbaustelle war gestern, der Umbau im Allee-Center nimmt immer mehr Form an. Und dabei liegen die Arbeiten voll im Zeitplan. Anderthalb bis zwei Jahre sollten die zu Anfang des Jahres 2022 gestarteten Umbaumaßnahmen im Einkaufszentrum in Anspruch nehmen. Jetzt steht ein Datum für den vorzeitigen Abschluss der Renovierung fest: Ab dem 2. September will das Allee-Center eine Woche lang mit allen Remscheiderinnen und Remscheidern sein neues Gewand feiern: mit Geschenkaktionen, Maskottchenparade und Livemusik. Aber Center-Manager Nelson Vlijt bekräftigt: Das bedeutet nicht das Ende der Modernisierung.

Allee-Center: Besucher nehmen Umbau gut an

Wer das Allee-Center derzeit betritt, nimmt die großen Änderungen des Umbaus bereits wahr: Der Boden ist ausgetauscht, die neue Beleuchtung ist angebracht und die elektronischen Automaten für Gutscheine sind verfügbar. Die Remscheider „Mall“ wirkt für viele heller, freundlicher, einladender als zuvor. Dies schlage sich auch in den Besucherzahlen nieder: „Wir merken den Effekt schon jetzt. Aktuell besuchen uns 30 bis 40 Prozent mehr Kunden, verglichen mit entsprechendem Zeitraum im letzten Jahr“, sagt Center-Manager Nelson Vlijt. Weiterhin führt er aus: „Das ist natürlich auch in den Umsatzentwicklungen spürbar.“

+ Am noch abgesperrten Loungebereich im Untergeschoss wird derzeit ein Feinschliff vorgenommen. © Roland Keusch

Auch im Gespräch mit Kunden und Ladenbesitzern würden die Umbauarbeiten größtenteils gelobt, so Nelson Vlijt. Der persönliche Kontakt ist für ihn Teil der Unternehmensphilosophie, weswegen er diesen oft und gerne sucht: „Die positive Resonanz von Besuchern und Shops motiviert uns sehr. Viele wissen auch die kleineren, neuen Details zu schätzen“, sagt Vlijt.

Umbau des Allee-Centers: So teuer ist die Modernisierung

Insgesamt 25 Millionen Euro steckten die Investoren in den Umbau. Anfang 2022, mitten in der Corona-Pandemie, wurde begonnen. Jetzt rückt das Ziel in greifbare Nähe. Auch wenn das Projekt damit nicht beendet sei – und man gemeinsam weiter am Wohlfühlfaktor im Center arbeiten wolle – sei man seitens des Betreibers ECE froh, den Vertrauensvorschuss in das gemeinsame Projekt momentan bestätigen zu können, sagt Nelson Vlijt. Das wichtigste Ziel bleibe fortlaufend die Steigerung der Kundenzufriedenheit: „Oberste Priorität hat für uns, dass sich die Besucher bei uns wohlfühlen, die richtigen Erlebnisse und Angebote finden“, führt der Center-Manager aus.

Center-Management sieht Potenzial des Rathausplatzes

+ Mehr Grün oder mehr Gastronomie auf dem Rathausplatz? Das Allee-Center soll an den Planungen beteiligt werden. © Roland Keusch

Mit der Sanierung der Tiefgarage unter dem Rathausplatz entsteht für diesen ab nächstem Jahr eine Chance zur Umgestaltung. Kürzlich hat Baudezernent Peter Heinze eine Beteiligung des Allee-Centers an den Plänen in Aussicht gestellt, etwa zur Erweiterung seiner Außengastronomie. Nelson Vlijt begrüßt das: „Wir sind sehr gespannt, welche Ideen und Pläne für den Platz entstehen werden. Wir sehen das gemeinsame Potenzial und bringen uns weiterhin in den Prozess ein.“ Bis allerdings intensiver in die Planung eingestiegen werden kann, müssen die Beteiligten die Annahme des Förderantrages beim Land Nordrhein-Westfalen abwarten.

Kommentar von Lucas Hackenberg: Jetzt nicht nachlassen

+ lucas.hackenberg@rga.de © Roland Keusch

Wenn es so etwas wie einen Besuchermagneten in der Remscheider Innenstadt gibt, ist seit über 35 Jahren vor allem das Allee-Center zu nennen. Auch in einer Jugendumfrage der Stadt Remscheid erreichte das Einkaufszentrum den ersten Platz bei den beliebtesten Freizeitorten der Remscheider Jugendlichen, noch vor den Wohnungen von Freundinnen und Freunden. Jedoch: Beliebtheit ist vergänglich.

Um die Menschen weiterhin ins Center zu locken, ist der Umbau ein guter Anfang. Dass sich die Verantwortlichen hierbei im vorgegebenen Zeitrahmen bewegen, weckt Vertrauen – und ist, mit Blick auf andere Projekte in der Stadt, keinesfalls selbstverständlich.

Ein großer Fehler wäre es allerdings, sich nun auf den Vorschusslorbeeren auszuruhen. Weiterhin wird es entscheidend darauf ankommen, Händler mit attraktiven Bedingungen ins Allee-Center zu locken und Kunden zufriedenzustellen. Die Devise muss deshalb lauten: Jetzt nicht nachlassen.