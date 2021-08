Alle Schulformen verzeichnen weiter stabile Anmeldezahlen

Bildung

Bildet mit 97 Anmeldungen vier Eingangsklassen: das GBG. Für das EMA-Gymnasium gibt es 112 Anmeldungen, für Leibniz und Rögy je 82.

Die vier Gymnasien sind bei Viertklässlern am stärksten nachgefragt.

Von Andreas Weber

1002 Kinder werden im Schuljahr 2017/18 an den weiterführenden Schulen in Remscheid aufgenommen. Darunter sind 490 Mädchen und 512 Jungen. 896 wechseln aus hiesigen Grundschulen, 106 auswärtige Schüler stoßen hinzu. Die städtische Statistik 2017/18 weist dabei 486 Deutsche aus, 436 Deutsche mit Migrationshintergrund und 80 Ausländer.

Prozentual am stärksten von Viertklässlern frequentiert werden die vier Gymnasien (34,9 Prozent) und die beiden Gesamtschulen (32,6 Prozent). Die zwei Realschulen werden 21,1 Prozent besuchen, gefolgt von der Sekundarschule (6,8 %) und der Hauptschule Hackenberg (4,6 %).

Schulamtsleiter Jörg Biermann präsentierte die Zahlen im Schulausschuss, der in der Freiherr-vom-Stein-Grundschule tagte. „Trotz leichter Schwankungen sind die Quoten in den einzelnen Schulformen in den vergangenen fünf Schuljahren stabil“, heißt es in der Ausschussvorlage.

Auch an der Hauptschule Hackenberg, der letzten verbliebenen in Remscheid, die noch Eingangsklassen bildet. 42 Kinder werden dort in zwei fünften Klassen untergebracht. An die Sekundarschule zieht es 67 Kinder. Das sind acht weniger als im Vorjahr, mit 67 erfüllt die Nelson-Mandela-Schule aber die rechtlichen Voraussetzungen. Diese sehen vor, dass sich mindestens 60, maximal 87 anmelden.

127 Schüler bilden fünf Klassen an der Albert-Schweitzer-Realschule

Aus Kapazitätsgründen musste die Sophie-Scholl-Gesamtschule am Hohenhagen wie jedes Jahr selektieren. 162 Kinder wurden aufgenommen, 80 abgewiesen. 20 von diesen 80 nimmt die Albert-Einstein-Gesamtschule (AES) auf, vier die Nelson-Mandela. 56 landen an anderen weiterführenden Schulen. 155 Fünftklässler werden an der AES einsteigen.

Die Realschulen wurden von 203 Kindern gewählt. 76 starten an der Alexander-von-Humboldt-Realschule in drei Klassen, 127 an der Albert-Schweitzer-Realschule, wo fünf Klassen gebildet werden können.

Unter den 17 Grundschulen sind die KGS Menninghausen (54,7 % von 73 Abgängern), GGS Siepen (54 % von 50), GGS Reinshagen (48,1 % von 54) die drei, deren Abgänger am meisten die vier Gymnasien ansteuern. Die Gesamtschule war prozentual bei der Daniel-Schürmann-Schule (61,7 % von 47), GGS Kremenholl (51,7 % von 58), GGS Steinberg (52,7 % von 36) und der GGS Walther-Hartmann (48,7 % von 41) der Favorit.