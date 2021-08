Aldi vergrößert Märkte in Remscheid

Discounter

Das neue Zentrallager von Aldi in Radevormwald.

Discounter sagt dem Online-Handel den Kampf an. Filialen sollen für Umbau eine Woche schließen.

Die Aldi-Märkte im Bergischen Land stehen vor großen Veränderungen. Ab Herbst baut der Discounter seine Filialen um: neun in Remscheid, sechs in Solingen und 1500 im gesamten Gebiet von Aldi-Nord. Die Märkte sollen größer, heller und freundlicher werden, erklärt Aldi-Geschäftsführer Thomas Pfeifer. Das bedeutet: Die gesamte Inneneinrichtung wird verändert und die Verkaufsfläche vergrößert – von derzeit rund 800 Quadratmetern auf künftig 1200 Quadratmeter. Wo das nicht möglich sei, baut Aldi neu.

Dieses „Riesenprojekt“, so Pfeifer, sei insbesondere eine Kampfansage an den Online-Handel, der mittlerweile selbst im Lebensmittelbereich ständig Zugewinne verzeichnet. In dieser Branche haben sich die Zeiten geändert – auch für Aldi, weiß Thomas Pfeifer. „Früher konnten wir an fast jedem Standort mit einem Aldi-Markt Umsatz machen. Voraussetzung war lediglich, dass vor dem Markt ausreichend Parkplätze zur Verfügung standen.“

„Früher wusste jede Hausfrau genau, was ein Pfund Butter kostet.“

Thomas Pfeifer, Aldi-Geschäftsführer

Die Parkplätze sind immer noch wichtig, aber das allein reicht nicht mehr. Die Konkurrenz ist stärker geworden. Und noch etwas habe sich geändert: Aldi machte seine Geschäfte über den günstigen Preis: „Früher wusste jede Hausfrau genau, was ein Pfund Butter kostet. Das ist heute nicht mehr so“, sagt der Aldi-Manager. „Wir wollen unsere Marktführerschaft beim Preis nicht verlieren. Aber der Preis entscheidet eben nicht mehr ausschließlich.“

Nach dem Vorbild des Aldi-Marktes in Solingen sollen alle Märkte umgebaut werden. Geschäftsführer Thomas Pfeifer, Verkaufsleiter Klaus Ostermann, Regionalleiter Tobias Brinsa und Verkaufsstellenleiter Tim Welter (v. l.).

Was Aldi in den Umbau seiner Märkte investiert, will Thomas Pfeifer nicht verraten. Nur so viel: „Jeder Häuslebauer würde sich freuen.“ Das Besondere dieses Umbaus: Es kommt nicht mehr Ware in die Läden. Der zusätzliche Platz soll den Kunden zugute kommen und sie beim Einkauf entstressen. „Es ist eben angenehmer, wenn einem niemand einen Einkaufswagen in die Hacken schiebt.“

Um das Umbau-Projekt zu verwirklichen, wird jeder Markt in Deutschland irgendwann zwischen Herbst 2017 und Frühjahr 2019 für jeweils eine Woche geschlossen, damit die Arbeiten möglichst schnell und reibungslos laufen (Terminplan siehe Kasten). Einer dieser Vorzeige-Märkte steht schon: in der Schlagbaumer Straße in Solingen.

Auch das Sortiment ändert sich in den Märkten: „Früher hatten wir 50 Artikel im Frische-Bereich. Heute sind es über 100.“ Dagegen sinkt die Zahl der Konserven-Produkte. Auch die Zahl der Mitarbeiter pro Markt soll steigen.

Mehr Parkplätze vor den Geschäften

Diese Mehrkosten hofft Aldi durch steigende Umsätze finanzieren zu können. Es geht den Discounter-Betreibern aber auch darum, Marktanteile zu halten. Denn der Internet-Verkauf ist eine ernsthafte Konkurrenz für den Discounter geworden. Diesem Wettbewerber will sich Aldi nicht geschlagen geben: „Wir wollen für attraktive und lebendige Städte kämpfen.“ Dazu gehöre ein funktionierender Handel. Ein Fehler der Stadtplaner sei, so Thomas Pfeifer, „dass sie die Autos aus den Stadtzentren verdrängen“. Gut erreichbare Läden mit kostenlosen Parkplätzen seien unverändert ein wichtiges Kriterium für Kunden. Die Autos würden dagegen fast überall aus den Innenstädten verbannt – darunter litten die Händler.

Ein weiterer Vorteil des Internet-Handels seien zudem die Öffnungszeiten: „Online hat immer geöffnet“, kritisiert der Aldi-Geschäftsführer. Deshalb müssten erweiterte Öffnungszeiten auch für die örtlichen Händler möglich sein.