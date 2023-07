Einzelhandel auf Aldi-Areal: Wolf fordert Prüfung

Der Landtagsabgeordnete ist enttäuscht, dass die Bezirksregierung eine ablehnende Haltung gegenüber einem möglichen Ausbau des Aldi-Areals zeigt.

Remscheid. Der Landtagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende Sven Wolf sowie Bezirksbürgermeister Stefan Grote (beide SPD) sind enttäuscht über die „ablehnende Haltung“ der Bezirksregierung in Hinblick auf einen möglichen Ausbau des Aldi-Areals an der Burger Straße. Sie fordern die Entwicklung der Gewerbefläche.

Im Hinblick auf die unzureichende Nahversorgung im Süden sei die Einschätzung „in keinster Weise nachvollziehbar“. „Warum hält die Bezirksregierung an einer Gewerbefläche fest, die bereits heute zu zwei Dritteln mit Einzelhandel bebaut ist? Hier scheint es leider mehr ums Prinzip als um die Wünsche der Menschen zu gehen“, erklärt Grote.

Sven Wolf hat sich in einem Brief an den Regierungspräsidenten Thomas Schürmann gewandt und eine erneute Prüfung gefordert. „Ich werde in Düsseldorf alles tun, damit auch im Südbezirk ein umfangreicher Lebensmittelstandort entstehen kann“, sagt er. Denn in anderen Stadtteilen wie Hasten oder Lüttringhausen seien Kombinationen aus Vollsortiment, Discounter und Drogeriemarkt bereits erfolgreich. mw