Akzeptanztheater zeigt „Liebe Luise“ im Pferdestall

Aufführung

Ausstellung „Deportiert in den Tod“ eröffnet in der Bildungsstätte.

Am kommenden Samstag wird in der Gedenk- und Bildungsstätte „Pferdestall“ die Ausstellung „Deportiert in den Tod“ eröffnet. Innerhalb des Rahmenprogramms werden die Ensemblemitglieder des Remscheider Akzeptanztheaters das Stück „Liebe Luise“ aufführen.

„Es ist eine bewegende Familiengeschichte und wir haben versucht, uns tänzerisch da rein zu fühlen“, erklärt Irmela Boden, die Tanztheaterleiterin. Mit „Liebe Luise“ beginnen die Briefe, die der ehemalige Reichstagsabgeordnete Hugo Paul seiner Frau aus dem Gefängnis und dem Konzentrationslager (KZ) geschrieben hatte. Während der Aufführung wird daraus vorgelesen.

„Luise Paul versuchte, ihren Mann aus dem KZ zu befreien. Sie war eine mutige Frau“, sagt Irmela Boden, die das Stück mit der verstorbenen Ilse Faeskorn nach dem Buch „Kopf und Kragen“ entwickelt hatte. Vor zehn Jahren haben die Tänzer das Stück schon einmal anlässlich einer Ausstellungseröffnung im ehemaligen KZ in Sachsenhausen aufgeführt. Das Hinspüren gehöre ebenso zum Gedenken wie das Wissen, die Fakten im Kopf.

Tänzer werden zwischen Opfer- und Täterrollen wechseln

Mit sparsamen Mitteln haben die sieben Tänzer das Stück aufgebaut. „Wir haben es neu bearbeitet, nachdem wir gemeinsam das Kölner Gestapo-Gefängnis besucht und die Atmosphäre dort eingefangen haben“, schildert Boden die Entwicklung. Das Ensemble habe sich anschließend damit auseinandergesetzt, Bücher gelesen und so die Aufführung immer gehaltvoller werden lassen. Stupide, entwürdigende Arbeit, das Gefühl wie es ist, wenn man befehligt, gezüchtigt wird und das unsagbare Leid in den Familien – mit einfacher, eindringlicher Symbolik will die Gruppe die alltägliche Gewalt tänzerisch deutlich machen. Es wird keine chronologische Geschichte erzählt, sondern eine Collage unterschiedlicher Eindrücke gezeigt. Die Ensemblemitglieder werden zwischen den Rollen der Opfer und Täter hin und her wechseln. nab

Samstag, 9. Februar, 15 Uhr, Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall, Eingang gegenüber Martin-Luther-Straße 61