Akustik-Session verabschiedet sich aus POM

Ära endet Freitag

+ © Michael Sieber (Archivfoto) Gaben am 22. April 2006 ihr letztes Konzert im POM: Am 1. Februar 2020 werden Paddy goes to Holyhead um Bandleader Paddy Schmidt (2.v.r.) zurückkehren. © Michael Sieber (Archivfoto)

Peter Kaschubiak macht aber weiter mit Live-Konzerten. Paddy Goes To Holyhead soll ein Höhepunkt werden.

Von Andreas Weber

An diesem Freitagabend geht eine musikalische Ära zu Ende. Zum vorerst letzten Mal wird die Akustik-Session im Point Of Music (POM) in der Hindenburgstraße in ihrem turnusmäßigen Rhythmus stattfinden. Das Weihnachts-Special mit den HeartDevils Rolf Kaudelka (Gitarre, Gesang) und Joachim Heinemann (Kontrabass) setzt nach 16 Jahren den Schlussakkord.

Dirk Kammer (Saxofon), Susanne Heinemann (Cajon, Percussion) und Bernd Hoffmann (Gitarre, Gesang) zählen zu den Gästen, die das Duo auf die Bühne bittet. Die Organisatoren der Reihe, das Remscheider Ehepaar Susanne und Joachim Heinemann, möchten ab 2020 kürzertreten. „Aus zeitlichen und persönlichen Gründen“, bestätigt Joachim Heinemann dem RGA. Ob dies endgültig sein wird, muss sich zeigen. Nach 2003 hatte die stilistisch breit aufgestellte Akustik-Session jeden zweiten Freitag im Monat abends im POM stattgefunden.

Weihnachts-Special mit Gästen soll 2020 fortgeführt werden

In den letzten Jahren wurde der Takt auf drei Monate und vier, fünf Konzerte im Jahr beschränkt. Meist waren es 30 bis 50 Zuhörer, die das intime Ereignis lockte. „Zumindest das Special im Dezember wollen wir weiterführen“, kündigt Joachim Heinemannan an. Die vorweihnachtliche Session ist immer einem karitativen Zweck im Musikbereich gewidmet. Dieses Jahr sollen die Spenden an das „Monkeys“ in Solingen, einem Proberaumhaus für Bands, fließen.

Ihr traditionelles Folkfest werden die Heinemanns auch nicht aufgeben. Früher fand es jährlich statt. Weil es die Mittel aus Kulturtöpfen der Stadt nicht mehr hergaben, kann Remscheids größtes Folkevent nur noch alle zwei Jahre ausgerichtet werden. Bislang fand es immer im POM statt, war aber dieses Jahr für den 7. Dezember im CVJM-Haus Lüttringhausen terminiert. Die Veranstaltung fiel durch den Tod von Volker Beckmann, der alles in die Wege geleitet hatte, aus.

Derweil macht aber auch Peter Kaschubiak in seinem Kulturzentrum weiter. Das POM, zum Jahreswechsel 1990/91 eröffnet, ist eine der Konstanten in der Remscheider Live-Szene. Der POM-Macher hat die Zahl der Konzerte zwar drastisch heruntergefahren, aber der Betrieb geht unverdrossen weiter. Peter Kaschubiak kommt auf rund 55 Veranstaltungen im Jahr. Meist vermietet er für Privattermine, bietet dort auch immer am vierten Mittwoch eines Monats den „Smokers Club“ an.

AKUSTIK-SESSION IM POM KONZERT Heute (20 Uhr; Eintritt: frei) treten beim Weihnachts-Special die HeartDevils auf. Neben Rolf Kaudelka (Gitarre-Gesang) und Joachim Heinemann (Kontrabass) werden Dirk Kammer (Saxofon), Susanne Heinemann (Cajon, Percussion) und weitere Gäste dabei sein. Die HeartDevils spielen Acoustic Rock’ n’ Roll, Country und Songs aus den 50er bis 80er Jahren von den Everly Brothers, Johnny Cash, Elvis Presley, Chuck Berry, Bruce Springsteen, Mark Knopfler bis John Hiatt sowie eigene Songs im HeartDevils-Sound, der kein Schlagzeug vermissen lässt.

2018 hatte er, so steht es in den Büchern, gut 4000 Gäste in seinem POM. Die Zeiten, wo aufstrebende Bands wie Fiddlers Green, Rosenstolz und Brings hier auftraten, die später im großen Rahmen reüssierten, sind vorbei. Vergessen sind die Glanzzeiten der gemütlichen Hinterhof-Lokalität freilich offensichtlich nicht.

AC/DC-Tributeband „Big Balls“ wird am 28. März erwartet

So hat es den Kulturmacher riesig gefreut, dass sich die hessischen Folkrocker von Paddy Goes To Holyhead an Remscheid erinnerten. Fast 14 Jahre, nachdem sie am 22. April 2006 vor 236 Besuchern im POM zum letzten Mal auftraten, werden sie nun wieder hier aufschlagen. 31 Jahre nach ihrer Gründung sind die Freunde irischer Musik noch fröhlich unterwegs. Bandleader Paddy Schmidt hat einen Termin für 1. Februar 2020 im POM klargemacht. Peter Kaschubiak rechnet mit 20 Euro Eintritt.

Gebucht sind darüber hinaus zum St. Patrick´s Day am 14. März das Kölner Duo Shamrock (Hilde und Jupp Fuhs) und am 28. März – wie jedes Jahr – die ostwestfälischen AC/DC-Tribute-Rocker „Big Balls“.

Auch wenn es ruhiger um das POM geworden ist, hat Berufsschullehrer Kaschubiak nach fast 30 Jahren als Kulturmacher Energie. „Bis 2025 gebe ich mir noch. So lange läuft mein Vertrag. Dann werde ich 68 und das POM abgeben.“