Kommentar: Akademie braucht Haltepunkt

Dass die beiden Geldgeber der Akademie der kulturellen Bildung in Küppelstein – Bund und Land – grundsätzlich eine Erweiterung dieser bundesweiten Einrichtung begrüßen – und diese auch finanzieren –, ist letztlich ein Bekenntnis zum Standort Remscheid und zu begrüßen. Bundesweite Einrichtung heißt natürlich auch bundesweite Herkunft von Tagungs- und Seminar-Teilnehmern.

Küppelsteiner wissen ein Lied davon zu singen. Mindestens bis in Höhe Paul-Hindemith-Straße reichen die Fahrzeugschlangen häufig – in Küppelstein selber ist alles dicht. Insofern ist die Erweiterung der Akademie auch ein neuer Anlass, mit der Bahn über einen Haltepunkt Küppelstein zu verhandeln. Gäbe es diesen, wären mindestens 75 Prozent aller Autofahrten zur Akademie überflüssig und könnten zugunsten der An- und Abreise mit der umweltfreundlicheren Bahn entfallen.

Akademie will weiter aus- und anbauen