AES: Die Nottreppe steht, der Unterricht läuft

Zweiter Fluchtweg fehlte

© Michael Schütz Endgültige Lösung steht: Treppe am Nebengebäude der AES.

Ein Fluchtweg wurde an der Gesamtschule installiert. Die Feuerwehr rückte zu Grundschule Steinberg aus.

Seit Freitagnachmittag kommt AES-Schulleiterin Martina Gathen endlich etwas zur Ruhe. Die ersten Tage nach den Sommerferien sind immer bewegt, an der Gesamtschule hatte eine fehlende Nottreppe für zusätzliche Aufregung gesorgt und nicht nur die Rektorin auf Trab gehalten. Seit Freitagnachmittag steht der zweite Fluchtweg am Nebengebäude in der Julius-Spriestersbach-Straße.

Dieser hatte in den Sommerferien aufgebaut werden sollen, war aber von der Fachfirma nicht rechtzeitig geliefert worden. Noch ist die Treppe mit einem Bauzaun abgesperrt, weil der Untergrund geteert werden muss. Der Unterricht für die Fünft- und Sechstklässler läuft freilich. Am Mittwoch, dem ersten Schultag, hatten die 155 Fünftklässler nach dem Gottesdienst ihre Klassenräume ab 10 Uhr zwar beziehen können, weil die abgebaute, marode Nottreppe mit einem Gerüst noch mal hingestellt worden war, die 154 Sechstklässler waren allerdings nach Verteilung der Stundenpläne kurz nach 8 Uhr heimgeschickt worden.

Dämpfe: Feuerwehr zur Grundschule Steinberg alarmiert

Anders gelagerte Probleme gab es am Freitag auf dem Schulhof der Grundschule Steinberg. Bei der Sanierung der Fußböden passierte laut Feuerwehr gegen 9.45 Uhr Folgendes: Ein Zehn-Liter-Gebinde mit einer Zweikomponenten- Versiegelung (für Fußböden) wurde auf dem Schulhof nicht fachgerecht durch die ausführende Firma entsorgt und landete im Schuttcontainer. Durch eine exotherme Reaktion des Gebindes entwickelten sich Dämpfe, die die Mitarbeiter der Schule veranlassten, Alarm zu schlagen. „Zur Vorsicht wurde das Gebinde durch das erst eintreffende Löschfahrzeug aus dem Container geborgen und im Freien in ein Wasserbad gestellt, um die Reaktionskette zu unterbinden“, fasst Einsatzleiter Marvin Vollmerhaus zusammen.

Das Austreten von Dämpfen sei so gering gewesen, dass Sonderausrüstung für die zwölf Einsatzkräfte nicht erforderlich war und keine Gefahr bestand, meint der Hauptbrandmeister. Nach kontinuierlicher Kontrolle der Temperatur des Gebindes mit Fernthermometer wurde es durch die verarbeitende Firma abgeholt und entsorgt.