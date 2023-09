AES: Sportunterricht ist eine Zumutung

Das lange Warten auf das neue Sportzentrum nimmt kein Ende und die Kosten steigern weiter und weiter.

Von Andreas Weber

Remscheid. Der dringend benötigte Neubau der Sporthalle Albert-Einstein-Gesamtschule (AES) wird immer teurer. War im September 2021 von knapp 20 Millionen Euro die Rede, musste die Summe ein Jahr später auf 25 Millionen korrigiert werden. Dem Schul- und dem Sportausschuss wurden jetzt eine weitere Erhöhung vorgestellt: Die Gesamtkosten belaufen sich nunmehr auf 30,264 Millionen Euro. Am Zeitplan hält die Stadt fest: 2024 soll der Bauantrag eingereicht werden, 2026 die Einweihung erfolgen.

Die stattliche Summe für das zukunftsweisende Sportzentrum an der Brüderstraße mit Dreifachsporthalle (45 mal 27 mal 7 Meter) sowie Einfeld-Großsporthalle (30 mal 18 mal 5,5 Meter), Einfeldsporthalle (27 mal 15 mal 5,5 Meter) und einem Parkdeck (60 Stellplätze) obendrauf sind das eine, die erbärmlichen aktuellen Sportbedingungen an der AES die andere Seite der Medaille.

Seit vielen Jahren ist Sport an der Gesamtschule nur eingeschränkt möglich. Martina Hütt, seit 2010 an der AES und ehemals Leiterin der Fachschaft Sport, kennt nur Unterrichtsbedingungen im Ausnahmezustand.

Kaputte Fenster, Schimmel, beschmierte Wände: Sporthalle ist eine Zumutung

Einfachsporthalle, kleinere Halle sowie der Judoraum sind marode. Fenster lassen sich nicht mehr öffnen, die Elektrik dafür reagiert nur gelegentlich auf Knopfdruck, mal funktionieren die Klos nicht, mal können die Duschen nicht benutzt werden, Wasserhähne lecken, Steckdosen sind rausgerissen, Wände völlig beschmiert, es bildet sich Schimmel, Umkleiden sehen runtergerockt aus. Die Tribüne ist geschlossen, nicht reparierte Löcher in der Decke zeugen von potenziellen Gefahren.

„Es ist eine Zumutung“, meint Martina Hütt resigniert. Die seit Jahren versprochene neue Halle lässt auf sich warten. Sport wird zur Strapaze. „Es riecht nach Urin, es stinkt.“ Und es ist stickig, weil Lüften kaum möglich ist. „Mir brennen die Augen, wenn ich dort unterrichte“, schildert Hütt eine weitere unangenehme Nebenwirkung in der großen Halle. Wenn die Sonne knallt, wird es zudem im Sommer unerträglich heiß.

Schulleiterin Martina Gathen weiß: „Eigentlich müsste ich zumindest die kleinere Halle sperren.“ Doch Risiken und ausfallender Sportunterricht müssen gegeneinander abgewogen werden. Weil die sechszügige Gesamtschule einen riesigen Bedarf hat, wird sie zum Sportunterricht rumgeschickt. AES-Schüler lernen alle hiesigen Hallen – bis auf Lennep – kennen. Nelson-Mandela, Neuenkamp, KKB, Kremenholl – um nur einige zu nennen.

Ausweichhalle reduziert Sportzeit drastisch

Bisweilen wird es bizarr. Ein Ausweichort ist die Halle des Weiterbildungskollegs Bökerhöhe. Die Doppelstunde sieht so aus: Die AES-Schüler fahren mit dem Schulbus bis zur Haltestelle am Abzweig Lenneper Straße/Bökerhöhe, von dort marschieren sie zu Fuß. So reduziert sich die Doppelstunde auf 20 Minuten effektive Sportzeit in der Halle.

Angeboten wurde der AES das verwaiste Kolleg Wirtschaft und Verwaltung. Die Nutzung der dortigen Halle lehnten die Sportlehrer jedoch ab, weil es durch das undichte Dach regnet und sich auf dem Boden Pfützen bilden.

Neu beim „Hallentourismus“ (Hütt) ist die Sporthalle West. Die wird seit zwei Jahren saniert und bleibt zumindest bis nach den Herbstferien Baustelle. So können die AES-Schüler nur das benachbarte Stadion Reinshagen nutzen. „Aber was passiert, wenn es richtig regnet?“, fragt Martina Hütt. | Standpunkt

Der Zeitplan

Für den neuen AES-Sporthallenkomplex hat der Stadt bereits eine Verpflichtungsermächtigung von 24,6 Millionen Euro eingeräumt. Aufgrund gestiegener Baukosten müssen jetzt weitere 5,264 Mio Euro abgesegnet werden. Mit dem Bau beauftragt werden soll ein Generalunternehmer. 2024 soll der Bauantrag eingereicht werden, 2025 der Abbruch erfolgen und der Rohbau fertiggestellt werden, die Eröffnung ist 2026 geplant.

Standpunkt von Andreas Weber: Im Schneckentempo

Warten. Unendlich langes Warten. Das haben viele Lehrer und Schüler in Remscheid gelernt, wenn es um notwendige bauliche Veränderungen an ihrem Arbeits- und Lernort geht. Das beste Beispiel ist die Erweiterung der Hauptschule Hackenberg. Im Dezember 2022 wurden die Signale endlich gestellt, die 16 Millionen-Euro-Maßnahme im Rat beschlossen. Drei Jahre soll die Umsetzung dauern. Aber auch der moderne AES-Hallenkomplex, der an der Brüderstraße entstehen soll, steht für das Schneckentempo, in dem sich Planungsprozesse hinziehen.

Gesamtschule wie Vereine, die in der Innenstadt Trainings- und Wettkampfkapazitäten benötigen, scharren mit den Hufen. Irgendwann werden die über 200 Millionen Euro Investitionen in Remscheids Schulen sicherlich dazu führen, dass diese Stadt „die besten Schulen“ hat, wie sie sich OB Mast-Weisz wünscht, aber bis dahin wird es viele Schuljahrgänge geben, die ihre Schulzeit im Mangel hinter sich gebracht haben.